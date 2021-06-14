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Общество

На набережной Суры начался сезон танцев под открытым небом

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Танцы под открытым небом, или, говоря современным языком, open air, собрали у «Ростка» представителей разных поколений. Мелодии соответствующие: из мощных колонок по округе разносились хиты прошлых лет в обработке приезжего диджея и популярные сегодня ритмы.

Дейв - сценический псевдоним человека за вертушками. Музыкант из Кузнецка стал первооткрывателем дискотеки на свежем воздухе. «Раскачать» толпу оказалось непросто, многие пензенцы предпочли наблюдать за происходящим со стороны.

«Отличное настроение, погода хорошая, все нормально. Люблю танцевать, но пришел больше поглазеть», - рассказал житель Пензы Салават Вяхилев.

Звук качественный, светомузыку обеспечили автомобили полиции - все на уровне.

Праздничное настроение пензенцам и гостям города подарил Комсомольский парк - организатор мероприятия.

«Чтобы люди порадовались, смогли забыть про все плохое, немножко расслабиться и отдохнуть, развеяться, побыть самими собой. Площадка прекрасная, рядом - Сура, романтика», - пояснил начальник культурно-массового отдела парка Артем Проскоряков.

Лишь жителей ближайших домов новость о дискотеках под окнами не слишком обрадовала: на набережной будут танцевать все лето, с 19:00 до 22:00 по субботам.

Источник — ТРК «Наш дом», Алексей Горелов
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Гость||

А как же режим? Режим повышенной готовности?

Гость||

А палатки с пивом будут предусмотрены?

Гость||

Побольше летних площадок надо.

Гость||

Больше разливного пива !

Гость||

"светомузыку обеспечили автомобили полиции"

Нецелевое использование спецтехники. Кто за это ответит???

Гость||

В непосредственной близости два жилых многоквартирных дома. Вы считаете, что всем приятно слушать развеселую музыку с 19 до 22 часов? А если зубы заболели или еще горе какое случилось... вам плевать на это. Очевидно, что плевать.Вам даже наплевать на то, что никто не танцевал (в смысле танца не исполнял). Дрыгались и бегали дети и гремела музыка. Вот и все. И кому это нужно? Идите к себе домой, врубайте музыку и танцуйте, если умеете. Доставьте приятное себе и вашим соседям. А мы уж ваше начинание помянем, но без музыки. Реально - это сволотство какое-то. Не безразличие к людям, живущим рядом, а именно сволотство.

Гость||

Режим повышенной готовности продлевается второй год. Люди заболевают и умирают. А вы организуете шабаш какой-то. Вы специально это делаете, т. е. вредите? Вы не понимаете, что призывами к массовым встречам под музыку в режиме повышенной готовности вы подвергаете опасности население города?ПВам по 5-6 человек умирает в день, вероятно, вам этого недостаточно. Сидите дома и врубайте музыку!Если кто из соседей умрет - на поминках она окажется самым тем, что надо. Безумство это и открытый очевидный дибилизм.

Гость||

На набережной будут танцевать все лето, с 19:00 до 22:00 по субботам?? Идите вы туда откуда вас извлекли! Дураки.

Имя: Гость
Комментарий:

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