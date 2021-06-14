На набережной Суры начался сезон танцев под открытым небом

14.06.2021 | 19:00

Танцы под открытым небом, или, говоря современным языком, open air, собрали у «Ростка» представителей разных поколений. Мелодии соответствующие: из мощных колонок по округе разносились хиты прошлых лет в обработке приезжего диджея и популярные сегодня ритмы.

Дейв - сценический псевдоним человека за вертушками. Музыкант из Кузнецка стал первооткрывателем дискотеки на свежем воздухе. «Раскачать» толпу оказалось непросто, многие пензенцы предпочли наблюдать за происходящим со стороны.

«Отличное настроение, погода хорошая, все нормально. Люблю танцевать, но пришел больше поглазеть», - рассказал житель Пензы Салават Вяхилев.

Звук качественный, светомузыку обеспечили автомобили полиции - все на уровне.

Праздничное настроение пензенцам и гостям города подарил Комсомольский парк - организатор мероприятия.

«Чтобы люди порадовались, смогли забыть про все плохое, немножко расслабиться и отдохнуть, развеяться, побыть самими собой. Площадка прекрасная, рядом - Сура, романтика», - пояснил начальник культурно-массового отдела парка Артем Проскоряков.

Лишь жителей ближайших домов новость о дискотеках под окнами не слишком обрадовала: на набережной будут танцевать все лето, с 19:00 до 22:00 по субботам.