Для пензенского лицея купят шкаф по цене автомобиля

14.06.2021 | 14:41

В Пензе для Губернского лицея продолжают закупать мебель и оборудование. Об этом свидетельствуют объявленные на сайте госзакупок электронные аукционы.

Один из них - на первоначальную сумму 33 млн 809 тыс. 274 рубля 80 копеек - уже завершился.

Согласно документам, предполагается заключить с победителем аукциона контракт на поставку мебели в лицей в рамках реализации федерального проекта «Успех каждого ребенка» нацпроекта «Образование».

В графе «Объект закупки» значатся 129 позиций, там перечислены тумбы, столы, стулья, шкафы, стеллажи, кресла, скамейки для раздевалок.

Особого внимания заслуживают деревянный шкаф для одежды (1 шт.), за который планируется заплатить 754 тыс. 528 рублей; письменный офисный стол из того же материала (2 шт.) за 248 тыс. 188 рублей; стол для переговоров со столешницей из ЛДСП (1 шт.) за 379 тыс. 450 рублей; деревянная мебель для сидения (3 шт.) за 629 тыс. 343 рубля.

Также планируется приобрести 132 пластиковых стула (без мягкого сиденья или спинки) по 5 935 рублей за штуку.

Аукцион выиграло ООО «Альтаир». Подрядчик берется выполнить заказ за 33 млн 133 тыс. 89 рублей 32 копейки (на 676 тыс. меньше изначальной стоимости).

Закупки для Губернского лицея уже становились объектом внимания журналистов. В частности, сообщалось, что для образовательного учреждения купят компьютерные мышки по 34 000 и системные блоки по 297 000 рублей.