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Общество

Для пензенского лицея купят шкаф по цене автомобиля

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В Пензе для Губернского лицея продолжают закупать мебель и оборудование. Об этом свидетельствуют объявленные на сайте госзакупок электронные аукционы.

Один из них - на первоначальную сумму 33 млн 809 тыс. 274 рубля 80 копеек - уже завершился.

Согласно документам, предполагается заключить с победителем аукциона контракт на поставку мебели в лицей в рамках реализации федерального проекта «Успех каждого ребенка» нацпроекта «Образование».

В графе «Объект закупки» значатся 129 позиций, там перечислены тумбы, столы, стулья, шкафы, стеллажи, кресла, скамейки для раздевалок.

Особого внимания заслуживают деревянный шкаф для одежды (1 шт.), за который планируется заплатить 754 тыс. 528 рублей; письменный офисный стол из того же материала (2 шт.) за 248 тыс. 188 рублей; стол для переговоров со столешницей из ЛДСП (1 шт.) за 379 тыс. 450 рублей; деревянная мебель для сидения (3 шт.) за 629 тыс. 343 рубля.

Также планируется приобрести 132 пластиковых стула (без мягкого сиденья или спинки) по 5 935 рублей за штуку.

Аукцион выиграло ООО «Альтаир». Подрядчик берется выполнить заказ за 33 млн 133 тыс. 89 рублей 32 копейки (на 676 тыс. меньше изначальной стоимости).

Закупки для Губернского лицея уже становились объектом внимания журналистов. В частности, сообщалось, что для образовательного учреждения купят компьютерные мышки по 34 000 и системные блоки по 297 000 рублей.

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Гость||

где прокуратура??? или они в доле???

Гость||

Вокруг этого лицея такая прям суета, всё для личинок мажоров, будущих депутатов выращивают. Представляю какие там заносы.

Гость||

А в нашей опять ремонтом родители занимаются.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

в рамках реализации федерального проекта «Успех каждого ребенка»
Только в закупке товары для успеха управляющего состава школы.

Гость||

Гость писал(a):

Гость|14.06.2021 14:57|

А в нашей опять ремонтом родители занимаются.

да в каждой так, кроме губернаторской...

Гость||

Мы в своей школе за свои деньги шкафы для одежды покупали. Вот какие мы молодцы!

Гость||

Все для лучших из лучших! Вперёд Пенза! Ура! К светлому и счастливому будущему!!!

Гость||

Гость писал(a):

где прокуратура??? или они в доле???
У министра Воронкова сын зам.прокурора Пачелмского района.

Гость||

Стая чинков пока у власти, как шакальë, урвать кусок, падальщики

Гость||

К ваньке в гости хотят походу

Имя: Гость
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