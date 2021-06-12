Общество

Валерий Лидин поздравил пензенцев с Днем России

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В субботу, 12 июня, председатель Законодательного собрания Пензенской области Валерий Лидин поздравил жителей региона с Днем России.

«12 июня - праздник для всех, кому дорога Родина, кто гордится ее тысячелетней историей, верит в достойное будущее Отечества и трудится во имя его благополучия!

Мы - граждане великой, непобедимой страны, на огромной территории которой в мире и согласии живут сотни народностей, сохраняя свои традиции, вероисповедания, обычаи и создавая единый культурный код нашего народа.

У нас общее прошлое, полное тяжких испытаний и славных побед, ратных подвигов и трудовых свершений, и только сообща, объединив усилия каждого, мы достигнем главной цели - процветания нашей могучей, независимой, открытой для сотрудничества и комфортной для жителей России.

Дорогие сограждане! От всей души желаю вам доброго здоровья, счастья, уверенности в завтрашнем дне, новых успехов на благо Сурского края и Отчизны!» - говорится в поздравлении спикера регионального парламента.

Источник — фото www.zspo.ru
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