В пензенском артинституте состоялся 60-й выпуск офицеров

Юбилейный, 60-й, выпуск в Пензенском артинституте - общий праздник тех, кто стройными рядами выстроился на плацу, и тех, кто стоит за оцеплением. Среди зрителей - только родные и близкие без пяти минут офицеров.
«Мы очень рады. Прошли долгие пять лет, учился легко, сам, мы его всегда поддерживали», - рассказала мать выпускника ПАИИ Ольга Коган.
После торжественного вноса на плац боевого знамени артинститута к выпускникам обратился начальник Главного ракетно-артиллерийского управления Министерства обороны России Николай Паршин.
«Впереди - нелегкая служба в войсках. Не бойтесь трудностей, идите вперед уверенно, решительно добивайтесь намеченных целей», - напутствовал он.
Выпуск молодых лейтенантов - это всегда зрелищная церемония, состоящая из различных ритуалов. Помимо вручения дипломов об окончании вуза и нагрудных знаков, есть и, пожалуй, один из самых трогательных.
«Для прощания с боевым знаменем - преклонить колено!» - скомандовал начальник ПАИИ Александр Цаплюк.
В 2021 году из артинститута выпустилось 226 человек: 132 российских военнослужащих и 67 представителей 12 иностранных государств.
Начальник Главка Минобороны десяток слов без заготовленной бумажки сказать не смог. Вот такие командиры.....