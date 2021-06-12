Общество

В пензенском артинституте состоялся 60-й выпуск офицеров

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Юбилейный, 60-й, выпуск в Пензенском артинституте - общий праздник тех, кто стройными рядами выстроился на плацу, и тех, кто стоит за оцеплением. Среди зрителей - только родные и близкие без пяти минут офицеров.

«Мы очень рады. Прошли долгие пять лет, учился легко, сам, мы его всегда поддерживали», - рассказала мать выпускника ПАИИ Ольга Коган.

После торжественного вноса на плац боевого знамени артинститута к выпускникам обратился начальник Главного ракетно-артиллерийского управления Министерства обороны России Николай Паршин.

«Впереди - нелегкая служба в войсках. Не бойтесь трудностей, идите вперед уверенно, решительно добивайтесь намеченных целей», - напутствовал он.

Выпуск молодых лейтенантов - это всегда зрелищная церемония, состоящая из различных ритуалов. Помимо вручения дипломов об окончании вуза и нагрудных знаков, есть и, пожалуй, один из самых трогательных.

«Для прощания с боевым знаменем - преклонить колено!» - скомандовал начальник ПАИИ Александр Цаплюк.

В 2021 году из артинститута выпустилось 226 человек: 132 российских военнослужащих и 67 представителей 12 иностранных государств.

Источник — ТРК «Наш дом», Павел Лютов
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Гость||

Начальник Главка Минобороны десяток слов без заготовленной бумажки сказать не смог. Вот такие командиры.....

Гость||

Выпускников на должности глав районных администраций посадят или заведовать санаториями?

Гость||

Выпустилось 226. Из них наших 132 и иностранных 67. Всего 199. Вопрос кто ещё 27 выпустились? Инопланетяне?

Гость||

Гость писал(a):

Начальник Главка Минобороны десяток слов без заготовленной бумажки сказать не смог. Вот такие командиры.....
Да, позор конечно.

Гость||

Сапоги гуляют.

Гость||

[[[226 человек: 132 российских военнослужащих и 67 представителей ]]]

Как дела с арифметикой?

Гость||

Раньше было училище /а теперь готовим хрен знает кого /зато лендкрузеры у порога/ это наверное талантливые дети были

Гость||

"Олег Мельниченко, Валерий Лидин и Дмитрий Каденков приняли участие в церемонии вручения дипломов и офицерских знаков отличия выпускникам вуза."

Гражданские вручали дипломы военнослудащим... С какой стати???

Гость||

С какой стати, у министра спроси... кончились военные... «таксист» доказал! Стакан спирта, курево если курит, листок бумаги, карандаш, тт с патроном, как «офицеру» вот что они должны были ваньке предложить, а не сделку...

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