Общество

В Пензе обновили Доску почета Ленинского района

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На Московской, главной пешеходной улице областного центра, в праздничное утро открыли обновленную Доску почета Ленинского района.

«Желаю всем нам мира, добра, процветания, и слава тем людям, которых мы сегодня чествуем, потому что именно они наши герои сегодня», - расставил акценты заместитель главы города Пензы Иван Краснов.

«Ленинский - центральный район Пензы, исторически сложившийся культурный центр: здесь и театр, и филармония, всевозможные скверы, парки», - отметила глава администрации Ленинского района г. Пензы Надежда Москвитина.

В числе 18 горожан, удостоившихся чести, - Елена Савельева, директор Центрального парка культуры и отдыха имени В. Г. Белинского. Территориально он расположен в трех районах Пензы: Октябрьском, Первомайском и Ленинском.

«Конечно, отмечена работа всего коллектива. Очень приятно, что нас видят, нашу работу - это самое главное», - констатировала Елена Савельева.

На Доске почета - портреты учителей, врачей, работников сферы культуры и спорта, специалистов предприятий и представителей ветеранских организаций.

«Основное направление нашей деятельности - работа с молодежью. Мы считаем, что это сейчас главное», - сообщил председатель совета ветеранов НИИФИ Анатолий Ильичев.

В 2022-м исполнится 60 лет с момента образования Ленинского района, одного из старейших в городе. Времени, чтобы подготовиться к торжествам, сделать дворы уютными, а скверы - комфортными, достаточно.

Источник — ТРК «Наш дом», Екатерина Воробьева
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Гость||

Я надеюсь едренсни там нет? Ибо этих награждать не за что, жизнь летит под откос. Всё обваливается и разваливается благодаря их деятельности.

Гость||

Белозерцева повесить надо бы. Да и Лузгина вместе с ним.

Имя: Гость
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