Общество

В Кузнецке на две недели отключат горячую воду

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С 17 июня по 1 июля в Кузнецке запланированы гидравлические испытания тепловых сетей. В связи с этим горячее водоснабжение будет приостановлено.

Испытания необходимы для того, чтобы выявить слабые места в трубопроводах и своевременно их устранить перед следующим отопительным сезоном.

При проведении гидравлических испытаний могут возникать порывы на тепловых сетях. Кузнечан просят сообщать о таких случаях в аварийно-диспетчерскую службу МКП «Теплосеть» (3-04-56).

В пресс-службе администрации города напомнили, что кузнечане могут обращаться туда и по техническим вопросам.

Источник — фото pixabay.com
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