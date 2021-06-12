В Кузнецке на две недели отключат горячую воду

12.06.2021 | 12:13

С 17 июня по 1 июля в Кузнецке запланированы гидравлические испытания тепловых сетей. В связи с этим горячее водоснабжение будет приостановлено.

Испытания необходимы для того, чтобы выявить слабые места в трубопроводах и своевременно их устранить перед следующим отопительным сезоном.

При проведении гидравлических испытаний могут возникать порывы на тепловых сетях. Кузнечан просят сообщать о таких случаях в аварийно-диспетчерскую службу МКП «Теплосеть» (3-04-56).

В пресс-службе администрации города напомнили, что кузнечане могут обращаться туда и по техническим вопросам.