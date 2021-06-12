Старый мост на улице Ленина пришел в запустение

12.06.2021 | 19:30

Глубоко в зарослях прячутся бетонные плиты - детали старого моста на улице Ленина. Блоки раньше были полезны, а сейчас не несут никакой функциональной нагрузки, поэтому им позволили зарасти.

Прежде все проходящие мимо конструкций могли коснуться их, ныне же их встретит густой кустарник, до которого - еще на метр растительного мусора. Все свидетельствует, как сильно запущенны переправа и подходы ней. Вероятно, городу она уже и не нужна.

«Очень надо! Здесь же в больницу ходим. По тому сколько обходить-то надо? А так - напрямую», - защитила сооружение пензячка.

Путепровод через железную дорогу переходит в основную дорогу на Ленина. По карте видно, насколько сильно удлиняется маршрут. Красные стрелки показывают короткий, по старому мостику, синие - длинный, по большой переправе.

Но одному объекту внимание уделяют, чистят, ремонтируют. У другого даже подступы занесены мусором. Заросли крадут пространство.

«Состояние, конечно, плохое. Надо собраться, вывезти, подготовить все, убрать, чтобы люди ходили», - предложила горожанка.

Небольшие изменения в лучшую сторону внесла опиловка. Ресурсники, беспокоясь за свое хозяйство, обрезали ветки. Как велит традиция, уберут их не скоро, если вообще вспомнят.