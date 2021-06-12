Общество

Старый мост на улице Ленина пришел в запустение

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Глубоко в зарослях прячутся бетонные плиты - детали старого моста на улице Ленина. Блоки раньше были полезны, а сейчас не несут никакой функциональной нагрузки, поэтому им позволили зарасти.

Прежде все проходящие мимо конструкций могли коснуться их, ныне же их встретит густой кустарник, до которого - еще на метр растительного мусора. Все свидетельствует, как сильно запущенны переправа и подходы ней. Вероятно, городу она уже и не нужна.

«Очень надо! Здесь же в больницу ходим. По тому сколько обходить-то надо? А так - напрямую», - защитила сооружение пензячка.

Путепровод через железную дорогу переходит в основную дорогу на Ленина. По карте видно, насколько сильно удлиняется маршрут. Красные стрелки показывают короткий, по старому мостику, синие - длинный, по большой переправе.

Но одному объекту внимание уделяют, чистят, ремонтируют. У другого даже подступы занесены мусором. Заросли крадут пространство.

«Состояние, конечно, плохое. Надо собраться, вывезти, подготовить все, убрать, чтобы люди ходили», - предложила горожанка.

Небольшие изменения в лучшую сторону внесла опиловка. Ресурсники, беспокоясь за свое хозяйство, обрезали ветки. Как велит традиция, уберут их не скоро, если вообще вспомнят.

Источник — ТРК «Наш дом», Наталья Васильева
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Гость||

Дно России.

Гость||

Да отличный мост, никакого запустения, шастают там толпы людей ежедневно! Чё пишут писаки, сами-то поняли?

Гость||

По нему ходили троллейбусы, пешеходы, студенты. Очень оживлённая и удобная была трасса.

Гость||

Фактически отсекли пешеходов от шагового доступа к актуальному микрорайону.

Гость||

Это рывок и прорыв. Пенза - город счастливых людей.

Гость||

Очень много людей проходит по этому мосту на работу в одну и др строны, и такое безобразие! Никому не нужно там поддерживать порядок!

Имя: Гость
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