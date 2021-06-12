Празднующие День России пензенцы украсили одежду триколорами

12.06.2021 | 18:15

Белый - цвет чистоты и мира, синий - веры и верности, красный - энергии. Таково значение полос на государственном флаге. В День России волонтеры Союза молодежи Пензенской области раздавали на Московской ленточки прохожим.

«Самое главное - чтобы люди ценили и уважали наш государственный символ - Флаг Российской Федерации», - подчеркнул председатель союза Сергей Зиновьев.

Всего в рамках реализации проекта «Мы граждане России - наследники победителей» было роздано около 10 тысяч трехцветных ленточек, больше всего - в Пензе. В день праздника ими украсили одежду многочисленные отдыхающие в центре города.

Предлагали прохожим и другие украшения - сделанные мастерами-ремесленниками. Правда, не бесплатно.

«Торговля идет средненько, как всегда в последнее время, но мы не унываем», - отметила мастерица Ирина Авророва.

Пензенские ремесленники - народ общительный и с удовольствием рассказывают о тонкостях своего любимого дела.

«Глазурь капризна, сын ночи не спит и ждет, когда станет можно открыть печку. На выходе - либо «вау!», либо глазурь треснула и вспучилась», - рассказала ремесленница Ольга Елистратова.

На Фонтанной площади горожан поздравляли с праздником лучшие творческие коллективы Пензы.