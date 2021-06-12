Общество

Празднующие День России пензенцы украсили одежду триколорами

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Белый - цвет чистоты и мира, синий - веры и верности, красный - энергии. Таково значение полос на государственном флаге. В День России волонтеры Союза молодежи Пензенской области раздавали на Московской ленточки прохожим.

«Самое главное - чтобы люди ценили и уважали наш государственный символ - Флаг Российской Федерации», - подчеркнул председатель союза Сергей Зиновьев.

Всего в рамках реализации проекта «Мы граждане России - наследники победителей» было роздано около 10 тысяч трехцветных ленточек, больше всего - в Пензе. В день праздника ими украсили одежду многочисленные отдыхающие в центре города.

Предлагали прохожим и другие украшения - сделанные мастерами-ремесленниками. Правда, не бесплатно.

«Торговля идет средненько, как всегда в последнее время, но мы не унываем», - отметила мастерица Ирина Авророва.

Пензенские ремесленники - народ общительный и с удовольствием рассказывают о тонкостях своего любимого дела.

«Глазурь капризна, сын ночи не спит и ждет, когда станет можно открыть печку. На выходе - либо «вау!», либо глазурь треснула и вспучилась», - рассказала ремесленница Ольга Елистратова.

На Фонтанной площади горожан поздравляли с праздником лучшие творческие коллективы Пензы.

Источник — ТРК «Наш дом», Павел Лютов
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Гость||

Путин ноет, что кто-то историю хочет переписать. А триколор вместо кумача и полиция вместо милиции ,это не переписывание истории? И не оскорбление ветеранов?

Гость||

Торговля идет средненько , как всегда, но мы путриоты.

Гость||

Гость писал(a):

Гость|12.06.2021 18:22|

Путин ноет, что кто-то историю хочет переписать. А триколор вместо кумача и полиция вместо милиции ,это не переписывание истории? И не оскорбление ветеранов?

Власов доволен бы был.

Гость||

Начало июня 1991-го. До первых президентских выборов несколько дней. Раннее утро. По малолюдному Владимирскому проспекту Петербурга, тогда еще Ленинграда, идет угрюмый пожилой человек и одну за другой срывает листовки, расклеенные на стенах. К нему подбегает мальчик лет двенадцати: «Право агитировать есть у всех. Россия — свободная страна!»

Где он сейчас, этот мальчик?

Тридцать лет назад за Бориса Ельцина проголосовали 46 млн россиян. Если бы из того дня они могли увидеть, во что превратится режим их надежд, то были бы ошарашены.

При всей расплывчатости ожиданий, они голосовали в 91-м за свободу и за достоинство, за отмену партийной монополии и за российский суверенитет, который как-то уживался в их умах с сохранением империи. И конечно — за житейское процветание. Вид нынешнего нашего умеренного благополучия, наполненных товарами магазинов и ухоженных городских центров их бы изумил.

Но не меньше изумило бы их и то, что мирных митингующих бьют и сажают в тюрьмы, что за пару критических слов запросто дают срок, что есть единственная партия, членство в которой обязательно для занятия почти любых должностей. И уж полным шоком стало бы для них то, что главный враг новой России — Украина.

Гость||

Есть два расхожих мнения.

Первое — что нынешний наш режим, примерным днем рождения которого как раз и было 12 июня 1991-го, с самого начала нес в себе те мрачные черты, которые с полной наглядностью проявились лишь в последние годы.

И второе — что у нас лет двадцать назад случился кадровый переворот и к власти пришли те, кто проиграл в июне и в августе 1991-го.

Оба эти мнения неверны. Начну со второго.

Кто у нас сегодня наверху? Неужели проигравшие в 1991-м? Или там все-таки тогдашние победители и выгодополучатели? Посмотрим на примерах.

Владимир Путин. Двенадцатое июня 1991-го стало днем победы не только Бориса Ельцина на президентских выборах, но и Анатолия Собчака — на мэрских. И всего две недели спустя Собчак назначает Путина главой комитета по внешним связям новосозданной мэрии, т. е. членом городского правительства.

Николай Патрушев, ныне второй по могуществу человек страны. В постреволюционном 1992-м тоже становится членом одного из региональных правительств — министром безопасности Республики Карелия.

Двое самых популярных сегодня сподвижников вождя, если верить официальным рейтингам, — Сергей Шойгу и Сергей Лавров. Разве они не дети революции? Шойгу в 1991-м возглавляет будущее МЧС, на тот момент одну из важнейших силовых структур. А Лавров, успешно переместившись из распускаемого союзного МИДа в российский, в 1992-м садится там в кресло заместителя министра.

Гость||

Премьер Михаил Мишустин и начальник Госдумы Вячеслав Володин, в то время совсем молодые люди, тоже немедленно пожинают плоды ельцинской победы над реакцией. Уже в 1992-м Володин — замглавы администрации Саратова, а Мишустин в том же году занимает перспективнейший пост в Международном компьютерном клубе (т.е. в НКО, созданной для «привлечения западных передовых информационных технологий» в Россию).

Гость||

Из нынешних высших чинов только Валентина Матвиенко, которая чрезвычайно преуспевала до победы Ельцина, испытала в 1991-м небольшое карьерное снижение: заняла приятную, но малозначительную должность посла на Мальте. Однако и эта служебная заминка была преодолена уже в середине 90-х.

Гость||

Корифеев наших 2000-х — 2020-х годов часто изображают как неудачников 1990-х, только при Путине якобы взявших реванш. Но в действительности они прекрасно вписались в режим Ельцина еще на либеральной его стадии. Ни тогдашняя его идейная толерантность, ни открытость внешнему миру не мешали им в ту пору делать карьеры. Скорее всего, они и не догадывались о нынешних своих ролях.

Поэтому не будем преувеличивать масштабы кадрового переворота. Спецслужбисты в это тридцатилетие поднимались вверх устойчивее прочих. Но лишь из-за того, что на их базовые навыки увеличивался спрос.

А увеличивался он потому, что в верхах и низах начинали преобладать чувства тех, кто в июне 1991-го голосовал вовсе не за Ельцина, а против него. Их и в 91-м было немало. Победитель тогда набрал 57% голосов. Вторым был советский экс-премьер Николай Рыжков (17%), третьим — дебютант Владимир Жириновский (8%).

А теперь повторю вопрос, который уже задавал. Что бы сказали о сегодняшней России те, кто тогда сознательно поддержал этих двух? А заодно и Тулеева с Макашовым, совместно собравших еще 11% голосов?

Гость||

На ленточках-триколорах (власовских( кто наварил?

Гость||

Гость писал(а): Власов доволен бы был.

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И что? Вы про него всё знаете?

А между прочим, спас Москву в 41-м и Прагу освободил от немцев без капли крови. Могли бы погибнуть сотни тысяч.

Гость||

И никому в голову не приходит, почему оказался в безвыходном котле по приказу Сталина, почему не бросил солдат обречённой армии под гусеницы танков и почему не оставил всех и не удрал в тыл на самолёте?

Гость||

Праздник Жуликов и Воров,что оккупировало страну ,развалив СССР.

Мотовилов (гость)||

Гость писал(а):

> Праздник Жуликов и Воров,что оккупировало страну ,развалив СССР.

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Они вовсе не оккупировали, а просто продолжали сидеть на своих местах в разваленной ими стране. Вы вчера что ли родились?

Гость||

Мотовило,а я что сказал?Страна великая развалена?Развалена.Оккупирована?Оккупирована.У власти ЖиВ?ЖиВ.Что не так?

Гость||

А кто украсился триколором? На фото видно ,что ребенку насильно что то хотят прицепить. А где фото областных и городских правителей с триколором.

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