Общество

Пензенцы зажарили шашлык на шампуре длиной 104 метра

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Все участники конкурса, которые взялись посостязаться в приготовлении шашлыка, заготовили одинаковые куски свинины, а вот рецепты и специи в каждой из четырех семей свои. Самый юный шашлычник - 12 летний Илья Кузнецов.

«Лимон, немного перца, соль и минеральная вода», - раскрыл свой секрет подросток.

«Костер и мясо любят мужские руки, я считаю», - поддержала сына участница конкурса Надежда Кузнецова.

И готовить, и угощать в России любят, так что в национальный праздник не обойтись без традиционного шашлыка.

«Наверное, у нас уже так принято: мясо, семья, свежий воздух - и все хорошо, весело», - предположил участник конкурса Денис Чолак.

Пока одни мерились мастерством приготовления шашлыка, другие всего в паре метров ставили рекорд. Разжигая угли в самодельном мангале, параллельно собрали самый большой шампур - 104 метра в длину.

«Мариновался со вчерашнего утра - полтора суток», - пояснил мужчина.

Зрители - они же и главные дегустаторы - замерли в ожидании. И вот чудо-шампур водрузили на мангал.

По всей округе разнеслись дымок и аромат жареного мяса.

Источник — ТРК «Наш дом», Екатерина Воробьева
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Гость||

Что это вообще такое было???

Гость||

Антисанитария

Гость||

Пир во время чумы...

Гость||

Главное в коллектор прогнивший невзначай не провалиться.

А так, да, патриотичненько.

Город глупов.

Гость||

Вот хоть на "шашлыке" отличились,это прорыв.

Гость||

Дичь

Гость||

Нарушение новых противопожарных требований конечно же никто не заметил.

Гость||

Их надо было отоварить по 5 тыщ с носа за нарушение закона нового!

Гость||

А где это вообще проводился конкурс и кто участвовал? Ниче непонятно!

Гость||

Лохов в новоделы у трассы по бешенным ценам заманивают шашлыками, хе-хе!!! Разводят кроликов на бабки!

Гость||

А почему заранее не объявили?

Гость||

А кто жрал шашлыки потом, жюри?

Гость||

Сколько быдла собралось за халявным шашлычком

Гость||

ПИ!!!Ц!!! Где Анонс и приглашение к столу?

Столько свиней за зря пострадало....

Гость||

Что за пьянь тут комментирует?

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