Пензенцы зажарили шашлык на шампуре длиной 104 метра

12.06.2021 | 20:00

Все участники конкурса, которые взялись посостязаться в приготовлении шашлыка, заготовили одинаковые куски свинины, а вот рецепты и специи в каждой из четырех семей свои. Самый юный шашлычник - 12 летний Илья Кузнецов.

«Лимон, немного перца, соль и минеральная вода», - раскрыл свой секрет подросток.

«Костер и мясо любят мужские руки, я считаю», - поддержала сына участница конкурса Надежда Кузнецова.

И готовить, и угощать в России любят, так что в национальный праздник не обойтись без традиционного шашлыка.

«Наверное, у нас уже так принято: мясо, семья, свежий воздух - и все хорошо, весело», - предположил участник конкурса Денис Чолак.

Пока одни мерились мастерством приготовления шашлыка, другие всего в паре метров ставили рекорд. Разжигая угли в самодельном мангале, параллельно собрали самый большой шампур - 104 метра в длину.

«Мариновался со вчерашнего утра - полтора суток», - пояснил мужчина.

Зрители - они же и главные дегустаторы - замерли в ожидании. И вот чудо-шампур водрузили на мангал.

По всей округе разнеслись дымок и аромат жареного мяса.