Общество

Пензенским студентам рассказали, как защищать свои права

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Юристы региональной ассоциации потребителей во главе с ее председателем провели встречу правовой грамотности для молодежи. Просвещались студенты медицинского колледжа, на примерах из жизни разбирая, как отстаивать свои интересы в рамках правового поля.

«Законы о защите прав потребителей написаны для нас, и надо их знать, уметь ими пользоваться и бороться, чтобы жизнь была радостной и достойной», - подчеркнула председатель правления Ассоциации потребителей Пензенской области Лидия Сидорова.

Подобные встречи со студентами колледжей и вузов, старшеклассниками проводят на постоянной основе. Представители общественной организации считают, что уже со школьной скамьи нужно воспитывать граждан России, знающих права и обязанности.

Источник — ТРК «Наш дом», Екатерина Воробьева
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Гость||

Тм уже зимой рассказывали. В автозаках.

Гость||

23 и 31 января полицаи, космонавты, судьи показали молодым, что у них прав нет.

Гость||

А Лидии Сидоровой не стыдно такие сказки про права студентам и старшеклассникам рассказывать? У них ТОЛЬКО ОБЯЗАННОСТИ.

Гость||

Студент должен знать, что говорить, чтобы полиционеры не забрали!

Имя: Гость
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