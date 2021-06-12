Пензенским студентам рассказали, как защищать свои права

12.06.2021 | 16:00

Юристы региональной ассоциации потребителей во главе с ее председателем провели встречу правовой грамотности для молодежи. Просвещались студенты медицинского колледжа, на примерах из жизни разбирая, как отстаивать свои интересы в рамках правового поля.

«Законы о защите прав потребителей написаны для нас, и надо их знать, уметь ими пользоваться и бороться, чтобы жизнь была радостной и достойной», - подчеркнула председатель правления Ассоциации потребителей Пензенской области Лидия Сидорова.

Подобные встречи со студентами колледжей и вузов, старшеклассниками проводят на постоянной основе. Представители общественной организации считают, что уже со школьной скамьи нужно воспитывать граждан России, знающих права и обязанности.