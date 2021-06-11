В Пензе в авральном порядке устраняют последствия ливней

11.06.2021 | 18:00

Не просыхают лужи после ливней, обрушивших всю свою мощь на Пензу. Вода стоит там, где ей некуда уходить. На участке улицы Чапаева - болото.

«Кто строил - думал? Архитектор - где он был? Нет совсем ливневок!» - возмутилась жительница Пензы Лидия Серняева.

Звук мотопомпы перебивает плеск воды. С ночи здесь осушают проезд. Погода обеспечила работой разные службы, и теперь они в авральном режиме устраняют последствия июньских гроз.

«Основные места - там, где система ливневой канализации не справляется: проспект Строителей, улицы Калинина, Чапаева, Складская, Чаадаева. Все низменные места и те, где отсутствует ливневая канализация, подвержены подтоплениям», - пояснил заместитель начальника Управления по делам ГОЧС г. Пензы Александр Дерябин.

Глядят в озера мутные и жители домов на улице Долгорукова. От одной трехэтажки до соседней рукой подать, но прямой путь перерезан водой.

«Дребезжит, а что толку? Сегодня опять дожди обещали, еще ливанет», - рассудила жительница Пензы Зоя Ижкина.

О локальных подтоплениях жителей просят сообщать в единую диспетчерскую службу по телефонам: 05, 63-10-05.