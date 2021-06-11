Общество

В Пензе в авральном порядке устраняют последствия ливней

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Не просыхают лужи после ливней, обрушивших всю свою мощь на Пензу. Вода стоит там, где ей некуда уходить. На участке улицы Чапаева - болото.

«Кто строил - думал? Архитектор - где он был? Нет совсем ливневок!» - возмутилась жительница Пензы Лидия Серняева.

Звук мотопомпы перебивает плеск воды. С ночи здесь осушают проезд. Погода обеспечила работой разные службы, и теперь они в авральном режиме устраняют последствия июньских гроз.

«Основные места - там, где система ливневой канализации не справляется: проспект Строителей, улицы Калинина, Чапаева, Складская, Чаадаева. Все низменные места и те, где отсутствует ливневая канализация, подвержены подтоплениям», - пояснил заместитель начальника Управления по делам ГОЧС г. Пензы Александр Дерябин.

Глядят в озера мутные и жители домов на улице Долгорукова. От одной трехэтажки до соседней рукой подать, но прямой путь перерезан водой.

«Дребезжит, а что толку? Сегодня опять дожди обещали, еще ливанет», - рассудила жительница Пензы Зоя Ижкина.

О локальных подтоплениях жителей просят сообщать в единую диспетчерскую службу по телефонам: 05, 63-10-05.

Источник — ТРК «Наш дом», Екатерина Воробьева
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Гость||

Там всегда болото. Кого в Зарю на выселки,а кого в болото...

Гость||

Так на Чапаева Агамагамедов уже два раза строил очистные сооружения ливнёвки, а ливнёвки всё как не было так и нет? Тогда почему он не арестован и не предан суду? Кто так мощно его крышует в Пензе, прокуратура, полиция или следком?

Гость||

Видимо,пора губернатору вмешиваться в происходящее на Шуисте.Район брошен..По Чапаева вдоль Суры вообще кусты и деревья не вырубаются,машины в опасной близости едут,про людей и говорить не приходится.А какие отвратительные дороги на некоторых улицах частного сектора Шуиста.Ул Пойменная одна из таких.На машине не проехать нормально,а пешком после дождя и пытаться нечего..Администрация ЖД района,услышь вопль души!Не заставляй к губернатору идти на прием!Выполняй свою работу!4960

Гость||

Объявите ЧС, город тонет в говне под водой

Гость||

Район Шуист состоит из переселенцев.Все тоже самое только с другого бока как на Ударной,Леонова и Беляева.

Гость||

Шуист - несчастный район. Загибающееся без ремонта ДК Дружба, заброшенный стадион, на котором новая только трава, отсутствие автобусных маршрутов, новая школа на отшибе,которая спроектирована так, что родители теперь делят парковку с больничным комплексом и по ней ездят скорые на вызов, дороги-болота.. беспредел рулит, спасибо за заботу, администрация Пензы!

Гость||

Гость писал(a):

А пусть Лузгин с Агамагомедовым поведают историю ливневого бассейна на Шуисте построенного Техностроем и снесенного через год! А между прочим за эту халтуру заплатили более 100 млн. руб. !
Да правда что ли?

Гость||

да как ток то, а? дождь стал проблемой?

Гость||

Гость писал(a):

Так на Чапаева Агамагамедов уже два раза строил очистные сооружения ливнёвки, а ливнёвки всё как не было так и нет? Тогда почему он не арестован и не предан суду?
Коррупция, круговая порука, откаты и воровство. Власть то воровская.

Гость||

Ванюшка пускай весь срок, сколько дадут, строит ливневки с кайлом в руках

Гость||

Гость писал(a):

Да правда что ли?
Прямые ссылки удаляют, забивайте и читайте . Материалы с фото : "Зачем крушат ливневку за 110 миллионов? 15 Сентябрь 2019"/"Зачем крушат ливневку за 110 миллионов? 15 Сентябрь 2019"/"Мэрия Пензы потратила 100 миллионов на несанкционированное болото." 18 Октябрь 2020/"Минлесхоз ответил в октябре, что в июле сточных вод не заметил. 08 Ноябрь 2020"/"Мэрия Пензы умолчала о главном. 15 Ноябрь 2020"/"Ливневка на Шуисте протянулась к набережной у «Ростка».11 Декабрь 2020"/"Канализация в лесу у школы на Шуисте. 23 Декабрь 2020"/.

Там есть и официальный ответ заместителя мэра Агамагомедова на официальный запрос журналистов. Это рядом с разворотным кольцом 9 троллейбуса на Шуисте.

Гость||

И Мамеда в помощь Ваньку

Гость||

"Резервуар за 110 миллионов: причины разрушения не ясны. "20 Октябрь 2019.

Гость||

И шо?

Гость||

В европейской части России ожидаются ливневые дожди, которые могут подтопить территории. Об этом предупредила ведущий научный сотрудник Гидрометцентра Екатерина Рязанова.

«На европейской территории России ливни аномальной интенсивности. Носят очаговый характер, иногда прекращаются. Но некоторые города столкнутся с подтоплениями»

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