Общество

Центры занятости Пензы и области осваивают новые методы работы

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Строка из песни «Ты помнишь, как все начиналось?» - словно про ветеранов труда, стоявших у истоков образования службы занятости, которая отмечает свое 30-летие.

«Раньше компьютеров не было, мы ходили по предприятиям, объясняли, что есть такая служба, рассказывали что нужно. Мы «продавали» рабочие места - и такое было! Да много чего было - все на своих руках и ногах», - рассказала ветеран труда Людмила Утузина.

Галина Мокрова возглавляет каменский центр занятости с начала его основания. Времена стояли непростые - начало 90-х. Но все поставленные задачи выполнены.

«У нас предприятия высвобождали очень большое количество людей, в нашем центре состояло около 2 тысяч человек - это был максимум. Но потом, с течением времени, люди к рынку труда приспособились», - констатировала директор центра занятости Каменского района.

Последний всплеск безработицы случился в 2020 году: за короткий срок в центр занятости за помощью обратилось около тысячи человек. Сейчас на учете - немногим более сотни.

«Мы смогли за этот период выйти на абсолютно новый качественный уровень предоставления услуг в электронном виде, смогли наладить коммуникации рассмотрения и принятия решений в дистанционном режиме, оперативно влияя на все изменения, которых требует время», - сообщил врио министра труда, социальной защиты и демографии Пензенской области Алексей Качан.

За 30 лет в службу занятости обратилось более 1 миллиона пензенцев, около 800 тысяч человек были трудоустроены.

Источник — ТРК «Наш дом», Марина Стульникова
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Гость||

Там же человека убили

Гость||

Блатные бездельники! Когда в 90-е люди перебивались с хлеба на воду, они получали квартиры и выплаты еженендельно из Фонда занятости.

Гость||

В марте 1930 года закрылась Московская биржа труда и Советский Союз стал первой в мире страной, покончившей с безработицей. 13 марта 1930 года на Московской бирже труда было выдано последнее направление на работу — слесарю Михаилу Шкунову, после чего биржа прекратила свое существование.

К концу 1930 безработица в СССР была ликвидирована, в связи с чем Биржи труда прекратили своё существование. В Советском Союзе 1930 год был ознаменован полной ликвидацией безработицы.

После закрытия бирж обеспечение народного хозяйства СССР кадрами проводилось комитетами Советов Министров союзных республик по использованию трудовых ресурсов с их органами на местах, которые осуществляли организованный набор рабочих и их переселение. Набором рабочей силы занимались и сами предприятия.

Гость||

Бестолковая организация. Смотрят, как на насекомых. Лет с десяток назад сытая пристроенная деваха предложила ездить на работу из арбеково на, дайте вспомню, что-то типа "поворот не туда", о, монтаждный. Нет желания? Ну, тогда, мы вас снимаем с биржи, дверь там. Они все еще существуют? Их давно заменил интернет.

Гость||

В среднем все едят голубцы

Мне часто припоминают фразу, которую я произнес с трибуны Госдумы: о голубцах. Мол, одни едят капусту, другие мясо, а в среднем все едят голубцы.

Это совсем не шутка. Эксперты подсчитали разрыв в уровне доходов в нашей республике. 7,9 раза. То есть, округляя, 20 тысяч против 160 — капуста и мясо.

А теперь вспомним, как нам регулярно рассказывают о высокой средней зарплате в Якутии — в районе 80 тысяч. Вот вам и голубцы.

И понятно, что разрыв связан прежде всего с доходами, которые люди получают (или не получают) от добычи ископаемых. Кому не повезло — тому и капуста. Только совсем не та, которая доллары.

Что характерно, такой разрыв существует практически во всех регионах, зарабатывающих добычей полезных ископаемых.

И на фоне этого разрыва правительство говорит нам, что безусловный базовый доход не нужен, что льготы и пособия не нужны, что нужно ужаться и потерпеть. Что прогрессивная налоговая шкала не наш путь. Хотя ничем другим, кроме как мерами социальной поддержки, мост через эту пропасть не перебросить.

Россия должна стать справедливой — и избавиться от позорного в XXI веке огромного разрыва в доходах своих граждан.

Федот Тумусов, депутат Госдумы

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