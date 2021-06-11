Центры занятости Пензы и области осваивают новые методы работы

11.06.2021 | 18:45

Строка из песни «Ты помнишь, как все начиналось?» - словно про ветеранов труда, стоявших у истоков образования службы занятости, которая отмечает свое 30-летие.

«Раньше компьютеров не было, мы ходили по предприятиям, объясняли, что есть такая служба, рассказывали что нужно. Мы «продавали» рабочие места - и такое было! Да много чего было - все на своих руках и ногах», - рассказала ветеран труда Людмила Утузина.

Галина Мокрова возглавляет каменский центр занятости с начала его основания. Времена стояли непростые - начало 90-х. Но все поставленные задачи выполнены.

«У нас предприятия высвобождали очень большое количество людей, в нашем центре состояло около 2 тысяч человек - это был максимум. Но потом, с течением времени, люди к рынку труда приспособились», - констатировала директор центра занятости Каменского района.

Последний всплеск безработицы случился в 2020 году: за короткий срок в центр занятости за помощью обратилось около тысячи человек. Сейчас на учете - немногим более сотни.

«Мы смогли за этот период выйти на абсолютно новый качественный уровень предоставления услуг в электронном виде, смогли наладить коммуникации рассмотрения и принятия решений в дистанционном режиме, оперативно влияя на все изменения, которых требует время», - сообщил врио министра труда, социальной защиты и демографии Пензенской области Алексей Качан.

За 30 лет в службу занятости обратилось более 1 миллиона пензенцев, около 800 тысяч человек были трудоустроены.