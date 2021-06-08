В Заречном начались соревнования пожарных спецподразделений

08.06.2021 | 18:30

Во второй раз Заречный принимает участников межрегиональных соревнований среди специальных подразделений противопожарной службы МЧС России. Состязания открыл их главный судья Олег Романчев.

15 команд в течение трех дней на центральном стадионе закрытого города будут состязаться в различных дисциплинах: эстафета, полоса препятствий, подъем по штурмовой лестнице на высоту четвертого этажа.

«Победу посвящаем специальному управлению-22 МЧС России. Дети пусть смотрят и берут пример», - расставил акценты участник соревнований Александр Бункин.

Такие же состязания сейчас проходят и в других городах - Снежинске, Комсомольске-на-Амуре, Новосибирске. Участвуют мастера спорта России и международного класса.

«Команды, которые покажут лучшие результаты, будут отобраны в финал, который пройдет в августе во Владимире», - сообщил начальник специального управления ФПС № 22 МЧС России Роман Саблин.

«Для вас это не только спорт. Закончатся соревнования - вы вернетесь к своей обычной работе и будете спасать жизни людей. За это вам огромное спасибо», - обратился к собравшимся глава г. Заречного Олег Климанов.