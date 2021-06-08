Общество

В Мокшанском районе нашли поселение краснокнижных грызунов

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В Мокшанском районе специалисты регионального минлесхоза нашли новое поселение редкого животного - степного сурка.

В Пензенской области одна из сохранившихся семей сурка была обнаружена в 1982 году. С 1985 по 1989 год в шести районах с целью реакклиматизации выпустили 655 животных. В 2014-2016 годах было расселено еще более 160.

Сейчас места обитания сурков отмечены в Бессоновском, Мокшанском, Лунинском, Колышлейском, Шемышейском, Камешкирском, Неверкинском, Лопатинском и Никольском районах.

Степной сурок - крупный грызун, длина его тела доходит до 60 см, а хвоста - до 15 см. У зверька короткая мягкая шерсть, имеющая однотонную песчано-желтую окраску с черной или бурой рябью.

Особое внимание байбакам (так еще называют степных сурков) уделяется в заповеднике «Приволжская лесостепь», где популяцию зверьков восстанавливают с 2014 года. Сейчас в заповеднике обитают порядка 25 этих животных, занесенных в региональную Красную книгу.

«Ущерб за незаконную добычу степного сурка составляет 30 000 рублей (самец), 42 000 (самка)», - предупредили в пресс-службе Министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области.

Источник — фото minleshoz.pnzreg.ru
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Гость||

Ну всё, кранты бедным зверькам, нашли их, аминь

Гость||

Ну, сурок, щемись...

Гость||

Наши "добытчики" же пухнут с голоду и, поэтому, бьют всё что ходит, ползает, летает, плавает, кричит, пищит, ревёт и поёт. Бьют, пока рука стрелять устанет.

Гость||

у сурка зачетное мясо, ел такого однажды в армии

Гость||

Мясо не пробывал, а вот попу им подтирать хорошо. Поскольку

penzainform.ru писал(a):

У зверька короткая мягкая шерсть, имеющая однотонную песчано-желтую окраску с черной или бурой рябью.

Имя: Гость
Комментарий:

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