В Мокшанском районе нашли поселение краснокнижных грызунов

08.06.2021 | 11:49

В Мокшанском районе специалисты регионального минлесхоза нашли новое поселение редкого животного - степного сурка.

В Пензенской области одна из сохранившихся семей сурка была обнаружена в 1982 году. С 1985 по 1989 год в шести районах с целью реакклиматизации выпустили 655 животных. В 2014-2016 годах было расселено еще более 160.

Сейчас места обитания сурков отмечены в Бессоновском, Мокшанском, Лунинском, Колышлейском, Шемышейском, Камешкирском, Неверкинском, Лопатинском и Никольском районах.

Степной сурок - крупный грызун, длина его тела доходит до 60 см, а хвоста - до 15 см. У зверька короткая мягкая шерсть, имеющая однотонную песчано-желтую окраску с черной или бурой рябью.

Особое внимание байбакам (так еще называют степных сурков) уделяется в заповеднике «Приволжская лесостепь», где популяцию зверьков восстанавливают с 2014 года. Сейчас в заповеднике обитают порядка 25 этих животных, занесенных в региональную Красную книгу.

«Ущерб за незаконную добычу степного сурка составляет 30 000 рублей (самец), 42 000 (самка)», - предупредили в пресс-службе Министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области.