Общество

Сотрудница пензенской соцслужбы рассказала о своей работе

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Неля Терехова отмечает День социального работника в восьмой раз - именно столько лет назад она пришла в эту сферу. 8 июня для нее важный праздник, но трудиться все равно приходится не меньше, чем обычно.

Валентина Агеева - одна из полутора десятков женщин, которым Неля помогает жить: и продукты принесет, и давление измерит, и к врачу отведет, и уберется в квартире. Если пенсия маленькая, то пожилой человек за такие услуги не заплатит. Валентина Михайловна обратилась в социальную службу год назад. Прежде все делала сама, но сейчас силы уже не те.

«У меня сын умер, а внук далеко», - пояснила жительница Пензы.

У Нины Бурцевой детей нет. Около пяти лет назад ей по состоянию здоровья стало тяжело себя обслуживать. Теперь многое для жительницы Цыганского Поселка делает Неля.

«Давно уже в могиле была бы. Сейчас совсем невыходящая», - отметила пенсионерка.

Соцработникам подчас приходится терпеть и скверный характер, и капризы. Одинокие старики - как дети, и относиться к ним нужно соответственно.

«Бывало, что плакала после посещения. Социальный работник к своим подопечным привыкает, и они для нас становятся как родственники», - рассказала сотрудник центра социальной помощи семье и детям Октябрьского района Неля Терехова.

Чтобы стать социальным работником, необязательно получать профильное образование. Нужно иметь доброе сердце и сильные руки, ведь труд не из легких. Средняя заработная плата - 27 тысяч рублей.

Источник — ТРК «Наш дом», Юлия Дудоладова
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С ПРАЗДНИКОМ!!!!!!!!!!!!!!!

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