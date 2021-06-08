Руководитель «Горводоканала» Юрий Ильин ответит на вопросы абонентов

08.06.2021 | 10:06

С 8 по 15 июня пензенцы могут задать вопросы, касающиеся работы централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения в городе, главному управляющему директору ООО «Горводоканал» Юрию Ильину.

Адрес электронной почты, по которому следует направлять сообщения, - brifing_gvk@mail.ru.

Для получения наиболее развернутых ответов по вопросам начислений необходимо указать полный адрес, номер лицевого счета (его можно посмотреть в квитанции) и контактные данные.

Каждое обращение будет рассмотрено, всем заявителям направят ответы. Наиболее актуальные и часто встречающиеся вопросы и ответы на них опубликуют в новостной ленте сетевого издания «ПензаИнформ».