Андрей Турчак посетил объекты «Дамате» в Пензенской области

08.06.2021 | 13:48

В понедельник, 7 июня, в Пензенской области с рабочим визитом побывал первый зампредседателя Совета Федерации Федерального Собрания РФ Андрей Турчак. Он посетил ситуационный центр группы компаний «Дамате», а также молочный комбинат «Пензенский».

Вместе с ним предприятия компании осмотрели врио губернатора Олег Мельниченко, председатель совета директоров «Дамате» Наум Бабаев и генеральный директор Рашид Хайров.

Специалисты рассказали делегации, как строится работа на объектах, об используемых современных технологических решениях и планах по дальнейшему внедрению современных технологий в производство.

Кроме того, Андрея Турчака ознакомили с работой первого в АПК России ситуационного центра. Это главный элемент по контролю работы комплекса по производству индейки. Специалисты круглосуточно могут мониторить деятельность предприятий как единого организма.

В ситуационном центре собирается информация со всех объектов компании, из него не только наблюдают, но и координируют систему транспортной логистики. Сотрудники анализируют все производственные процессы, что помогает предупредить возникновение нештатных ситуаций или же оперативно отреагировать на них, принять меры в случае отклонений, минимизировать последствия инцидентов.

Важное преимущество системы - искусственный интеллект, который позволяет контролировать четкое исполнение регламентов.

На крупнейшем в регионе заводе по производству молочной продукции «Молком» Андрей Турчак оценил уровень модернизации производства. Она началась сразу после вхождения предприятия в состав группы компаний «Дамате» и затронула все участки, от приемки молока до отгрузки продукции.

Благодаря модернизации завод увеличил объемы переработки сырья, расширил ассортимент продукции, улучшил ее качество.

Во время модернизации внедрили искусственный интеллект. Теперь он контролирует выполнение всех требований санитарии на производстве. Данные с завода также поступают в ситуационный центр «Дамате».

Андрей Турчак дал положительную оценку высокотехнологичному подходу к организации контроля за производством в «Дамате».