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Общество

Пензенцев предупредили о высокой активности пресмыкающихся

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В куче веток и травы, которые убирала хозяйка дачи на участке, пряталась гадюка. Сначала пострадавшая даже не поняла, чем уколола руку.

«Уже дома увидела укус, отек, опухоль и красноту», - рассказала женщина.

«Яд змеи обладает гемотоксическим действием, увеличивает свертываемость крови, повышает проницаемость стенок кровеносных сосудов - возникают кровоизлияния во внутренних органах, тромбозы», - сообщила заведующая отделением токсикологии клинической больницы им. Г. А. Захарьина Римма Кувакова.

Отравление змеиной слюной может привести и к острой почечной недостаточности, проявлению аллергических реакций - об этом предупреждают врачи дачников, грибников и всех проживающих вблизи лесов, а также любителей отдыха на природе. С мая (начало активизации пресмыкающихся) в токсикологическом отделении клинической больницы № 6 оказывали помощь уже пяти пострадавшим от укусов.

«Если увидели змею, не надо пугаться. Надо просто тихо встать и обойти. Кричать, ловить, за хвост хватать не нужно», - проинформировала Римма Кувакова.

Змеи не только в лесу показывают свои зубы, но и в городской черте. Например, одна замечена, если верить автору видеофиксации, недалеко от многоэтажки в Арбекове. Лишь немногие могут определить, ядовитый перед ними представитель семейства или безобидный. В частности, веретеницы - это вообще ящерицы, просто безногие.

Чем жарче лето, тем большую активность проявляют обитатели подколодного мира. В Пензенской области ядовитой признана гадюка степная.

Источник — ТРК «Наш дом», Екатерина Воробьева
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Гость||

Надо сразу отсасать

Гость||

А пантюшов пресмыкающихся по школам таскает, и называет это экофестивалем...

Гость||

penzainform.ru писал(a):

обитатели подколодного мира.
Вот завернули, так завернули! Писатели, как никак!

Имя: Гость
Комментарий:

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