Результаты проб из водоемов Пензы оставили желать лучшего

05.06.2021 | 18:00

Массовые заплывы отменяются. Стали известны результаты лабораторных исследований проб, взятых в местах отдыха у воды. Мониторинг провели специалисты центра эпидемиологии и гигиены.

«Вода из водоемов в районе улицы Павлушкина и на Барковке (зона отдыха «Красный куст») не соответствует ни по микробиологии, ни по санитарно-химическим показателям. В районе 6-й горбольницы - несоответствие по микробиологическим показателям, в районе сельскохозяйственной академии - по санитарно-химическим.

В районе Засеки и ГПЗ-24 отклонений не обнаружено», - сообщила пресс-секретарь Управления Роспотребнадзора по Пензенской области Вера Быкова.

Состояние воды зависит от многих факторов, в том числе и температуры: чем она выше, тем быстрее размножаются микроорганизмы, которые не видны невооруженным глазом. Пока что и сама погода на страже здоровья и благополучия жителей - прохладно и совсем не до водных процедур.

Информация о результатах исследования должна быть размещена на информационных стендах в зонах отдыха.

В пруд у городской больницы № 6 лучше не нырять. Этот искусственно созданный водоем ждет масштабная очистка.

«Есть проблемы с пробами воды. Она несколько лет подряд не проходит по микробиологии. Мы считаем, что нужно расчистить русло, провести ремонт, спустить воду и сформировать заново», - рассказал глава администрации г. Пензы Андрей Лузгин.

Мониторинг качества воды проводят дважды в месяц. В ближайшее время специалисты возьмут и пробы песка в популярных у населения местах отдыха.