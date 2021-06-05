Общество

Результаты проб из водоемов Пензы оставили желать лучшего

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Массовые заплывы отменяются. Стали известны результаты лабораторных исследований проб, взятых в местах отдыха у воды. Мониторинг провели специалисты центра эпидемиологии и гигиены.

«Вода из водоемов в районе улицы Павлушкина и на Барковке (зона отдыха «Красный куст») не соответствует ни по микробиологии, ни по санитарно-химическим показателям. В районе 6-й горбольницы - несоответствие по микробиологическим показателям, в районе сельскохозяйственной академии - по санитарно-химическим.

В районе Засеки и ГПЗ-24 отклонений не обнаружено», - сообщила пресс-секретарь Управления Роспотребнадзора по Пензенской области Вера Быкова.

Состояние воды зависит от многих факторов, в том числе и температуры: чем она выше, тем быстрее размножаются микроорганизмы, которые не видны невооруженным глазом. Пока что и сама погода на страже здоровья и благополучия жителей - прохладно и совсем не до водных процедур.

Информация о результатах исследования должна быть размещена на информационных стендах в зонах отдыха.

В пруд у городской больницы № 6 лучше не нырять. Этот искусственно созданный водоем ждет масштабная очистка.

«Есть проблемы с пробами воды. Она несколько лет подряд не проходит по микробиологии. Мы считаем, что нужно расчистить русло, провести ремонт, спустить воду и сформировать заново», - рассказал глава администрации г. Пензы Андрей Лузгин.

Мониторинг качества воды проводят дважды в месяц. В ближайшее время специалисты возьмут и пробы песка в популярных у населения местах отдыха.

Источник — ТРК «Наш дом», Екатерина Воробьева
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Гость||

А если плавать в маске одноразовый - нормально? Можно?

Гость||

Буртасы могут и в говне купаться. Привычные.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

В пруд у городской больницы № 6 лучше не нырять.
Воду с моек машин туда сливают или врут враги?

Гость||

penzainform.ru писал(a):

и на Барковке (зона отдыха «Красный куст») не соответствует ни по микробиологии, ни по санитарно-химическим показателям.
penzainform.ru писал(a):
и ГПЗ-24 отклонений не обнаружено»,
А это как , если старая Сура и Сура вытекают из одного водоёма , а между Сурским водохранилищем и Красным кустом Спутник-Засечное и Засечное , из этого выходит что загрязнители Суры там!?

Имя: Гость
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