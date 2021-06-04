Общество

В здании Заксобра открылась выставка работ художницы Элины Литвиновой

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В четверг, 3 июня, в Законодательном собрании Пензенской области состоялось торжественное открытие персональной выставки молодой художницы Элины Литвиновой.

Элина Литвинова родилась 17 декабря 1995 года в Новокузнецке Кемеровской области. С 2020 года проживает в Пензенском областном социально-реабилитационном центре для детей и молодых инвалидов в Кичкилейке. Живописью начала заниматься в 2014 году. Лауреат всероссийских и международных конкурсов.

В церемонии участвовали депутаты регионального и молодежного парламентов, а также воспитанники центра.

Спикер Заксобра Валерий Лидин подчеркнул, что между депутатами и резидентами социального учреждения сложились теплые и дружеские отношения, которые подразумевают не только практическую помощь центру, но и содействие в раскрытии творческих способностей молодых людей с ограниченными возможностями здоровья.

«В один из приездов в реабилитационный центр мы познакомились с Элей, узнали о ее увлечении живописью и предложили представить свои работы в историческом здании бывшего Дворянского собрания. Элина приняла наше приглашение, и теперь с ее картинами смогут ознакомиться все посетители и гости Законодательного собрания. Уверен, это знакомство будет интересным и полезным», - рассказал председатель Заксобра.

Валерий Лидин поблагодарил Элину Литвинову и подарил ей книгу о Пензенской областной картинной галерее имени К. А. Савицкого.

Директор центра Елена Воронкова выразила признательность депутатам и передала в дар картины, которые украсят музей Заксобра.

Валерий Лидин провел небольшую экскурсию, показал рабочие места руководителей региона, народных избранников, портреты губернских предводителей и почетных граждан, ордена Российской империи. Каждый гость смог сделать памятные фото и получил презент от главы законодательной власти Пензенской области.

Источник — фото www.zspo.ru
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