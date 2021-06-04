Общество

«Ростелеком» подключает дома жителей Веселовки к интернету

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Теперь высокоскоростной интернет и телевидение от «Ростелекома» стали доступны жителям частных домов в Веселовке. Новая инфраструктура создана по технологии «Оптика в дом», обеспечивающей стабильную работу сети и высокую скорость передачи данных.

«У технологии GPON есть несколько преимуществ. Один из основных плюсов - высокая пропускная способность. Члены семьи могут одновременно использовать несколько цифровых сервисов. По оптическому кабелю, проложенному в дом, они могут подключить различные умные гаджеты и мобильные устройства на скорости до 1 ГБ в секунду», - сообщил директор Пензенского филиала ПАО «Ростелеком» Василий Русаков.

Специалисты компании «Ростелеком» проложили более километра кабельных линий и построили распределительную сеть на улице Львовской. Теперь современные услуги связи доступны еще 259 семьям.

«Мы будем подключать ONT-роутер к оптической розетке и далее будем настраивать его под интернет и под наше телевидение», - рассказал сервисный инженер компании «Ростелеком» Илья Тихов.

«Ростелеком» за свой счет прокладывает линию связи до микрорайона частной застройки, а монтаж сети до каждого дома ведется по принципу софинансирования вместе с собственниками жилья.

«Наш частный сектор находится на окраине города. Улица Львовская очень длинная, и интернет по телефонному кабелю был доступен далеко не всем. С приходом оптики от «Ростелекома» все изменилось. Мы получили возможность пользоваться современными технологиями наравне с жителями пензенских многоэтажек, подключать Wi-Fi и видеонаблюдение, смотреть телевидение высокой четкости», - отметила абонент компании «Ростелеком» Евгения Любимова.

После того как специалисты «Ростелекома» подключили домовладение Любимовых к высокоскоростному интернету, абонентам подарили приставку для интерактивного телевидения Wink.

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