Общество

Пензенским детям и их родителям напомнили правила движения

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Целых две недели пензенские дети играли в дорожное движение под чутким руководством сотрудников Госавтоинспекции и специалистов центра «Спутник».

Викторины, конкурсы, тематические уроки проводились в рамках акции «Внимание, дети!». Она традиционно проходит в преддверии летних каникул. Участвуют в ней и взрослые - для них организовали родительские собрания.

«Так, на территории средней школы № 78 проведена профилактическая акция для учащихся с представителями «Лаборатории безопасности», где прошло обучающее занятие для детей и родителей по безопасности пешеходов, велосипедистов и пассажиров», - сообщила старший инспектор по пропаганде ОГИБДД УМВД РФ по г. Пензе Юлия Филатова.

Тем временем юные инспекторы движения проводили тематические беседы с водителями и раздавали им памятки.

Источник — ТРК «Наш дом», Елена Макарова
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