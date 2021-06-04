Общество

«Личный кабинет» экономит время бизнес-клиентов «ТНС энерго Пенза»

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С момента запуска онлайн-сервиса «Личный кабинет» на официальном сайте «ТНС энерго Пенза» к нему подключились более 2 000 бизнес-клиентов.

Сервис позволяет оперативно взаимодействовать и обмениваться информацией с гарантирующим поставщиком электроэнергии без посещения офисов компании.

С помощью «Личного кабинета» организации и предприниматели могут:

- дистанционно передавать показания по точкам учета и данные планируемого электропотребления;

- просматривать и скачивать документацию к договору энергоснабжения;

- контролировать начисления и платежи по договорам;

- печатать несколько вариантов отчетов;

- отслеживать текущее состояние баланса по договорам.

Чтобы получить доступ к сервису, нужно пройти простую регистрацию. Для этого потребуется ввести следующие данные: уникальный номер договора, ИНН, ФИО, должность, основание полномочий представителя, сумму последнего платежа и контактную информацию.

На указанный клиентом адрес электронной почты придут ссылка для активации, логин и пароль для входа.

Все возникшие при подключении вопросы можно задать через форму обратной связи на сайте.

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