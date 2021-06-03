Общество

В Кузнецке перекроют движение по мосту на улице Стекловской

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В четверг, 3 июня, в администрации Кузнецка обсуждался ремонт городских дорог.

Сейчас уже завершены основные работы на улице Молодой Гвардии, уложен двойной слой асфальта, предстоит обустроить обочины.

Заасфальтирован участок Комсомольской, на улице Победы осталось установить опоры для дублирующих знаков. По Маяковского уложены лотки, работы продлятся до конца июня.

Началу капремонта на Свердлова мешает забор, который собственник здания установил незаконно. Его нужно демонтировать, и сейчас этот вопрос находится в стадии решения.

До середины июня будет уложен выравнивающий слой асфальта на путепроводе на Стекловской. К основным работам, требующим перекрытия движения по мосту, подрядчик приступит после 15 июня.

«Об изменениях в организации движения автотранспорта по объездным направлениям население проинформируют заблаговременно. Движение по путепроводу на время ремонта планируется ограничить на несколько дней», - сообщили в пресс-службе мэрии Кузнецка.

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