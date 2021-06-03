Общество

На стройплощадках и рынках Пензы нашли мигрантов-нарушителей

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Сотрудники полиции выявили нарушителей миграционного законодательства.

«Мероприятия проводились совместно с представителями Росгвардии. Были отработаны места компактного пребывания иностранных граждан - это строительные площадки, рынки и другие объекты», - рассказал заместитель начальника отдела УВМ УМВД России по Пензенской области Михаил Ищейкин.

За шесть дней в ходе рейдов было выявлено 99 случаев нарушения миграционного законодательства. По фактам фиктивной регистрации иностранных граждан возбуждено семь уголовных дел.

«Напоминаем, что с 16 июня 2021 года прекращает действие указ президента № 274, в соответствии с которым до данной даты к иностранным гражданам не принимались решения об аннулировании видов на жительство, разрешений на временное проживание, также не принимались и не выносились решения о депортации, о выдворении», - отметил Михаил Ищейкин.

Всем заинтересованным в дальнейшем пребывании на территории РФ рекомендуется до 16 июня посетить подразделения по вопросам миграции и встать на учет.

Источник — ТРК «Наш дом», Елена Макарова
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