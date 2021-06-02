Общество

ИТ-колледж приглашает выпускников школ на обучение

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Во вторник, 1 июня, начала работу приемная комиссия Пензенского колледжа информационных и промышленных технологий (ИТ-колледжа).

В 2021 году прием абитуриентов осуществляется по следующим специальностям и профессиям:

- сетевое и системное администрирование;

- информационные системы и программирование;

- организация и технология защиты информации;

- обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем;

- оператор станков с программным управлением;

- инфокоммуникационные сети и системы связи;

- радиоэлектронные приборные устройства;

- техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям);

- мехатроника и мобильная робототехника (по отраслям);

- технология металлообрабатывающего производства;

- сварочное производство;

- эксплуатация беспилотных авиационных систем;

- управление качеством продукции, процессов и услуг (по отраслям);

- монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий;

- монтажник санитарно-технических, вентиляционных систем и оборудования;

- почтовая связь.

В текущем году в учреждении создано 625 бюджетных мест, что на 75 мест больше, чем в 2020-м.

Абитуриенты выбирают ИТ-колледж, понимая, что их будущий профессиональный труд будет хорошо оплачиваться, а потребность в ИТ-специалистах в регионе постоянно растет.

В колледже работают высококвалифицированные педагоги, а оборудование мастерских и лабораторий отвечает международным современным стандартам. Студенты проходят практику на реальных рабочих местах на более чем 200 базах, созданных учебным заведением на предприятиях и в компаниях.

Выпускники поступают в вузы без ЕГЭ, нужно будет лишь пройти внутренние испытания: собеседование, экзамены, тестирование.

Чтобы стать студентом колледжа, не нужно сдавать вступительные экзамены. Абитуриенты пишут заявление, представляют аттестат, копию паспорта и четыре фото размером 3х4. Учащимся выплачивают академические и социальные стипендии. Те, кто осваивает рабочую профессию, получают бесплатное питание.

Студентам предоставляется отсрочка от службы в рядах ВС РФ.

Также среди причин выбрать учебу в ИТ-колледже - насыщенная студенческая жизнь: игры КВН, походы, поездки на черноморское побережье (в Анапу), спортивные соревнования, вокальные и хореографические студии и многое другое.

На вопросы абитуриентов и их родителей ответят секретари приемной комиссии. Учебный комплекс информационных технологий располагается на улице Пушкина, 137, телефон (8412)-22-19-28 (Елена Владимировна Адельшина), учебный комплекс промышленных технологий - на проспекте Строителей, 7, телефон (8412)-22-18-08 (Людмила Геннадьевна Майорова).

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