ИТ-колледж приглашает выпускников школ на обучение

Во вторник, 1 июня, начала работу приемная комиссия Пензенского колледжа информационных и промышленных технологий (ИТ-колледжа).
В 2021 году прием абитуриентов осуществляется по следующим специальностям и профессиям:
- сетевое и системное администрирование;
- информационные системы и программирование;
- организация и технология защиты информации;
- обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем;
- оператор станков с программным управлением;
- инфокоммуникационные сети и системы связи;
- радиоэлектронные приборные устройства;
- техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям);
- мехатроника и мобильная робототехника (по отраслям);
- технология металлообрабатывающего производства;
- сварочное производство;
- эксплуатация беспилотных авиационных систем;
- управление качеством продукции, процессов и услуг (по отраслям);
- монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий;
- монтажник санитарно-технических, вентиляционных систем и оборудования;
- почтовая связь.
В текущем году в учреждении создано 625 бюджетных мест, что на 75 мест больше, чем в 2020-м.
Абитуриенты выбирают ИТ-колледж, понимая, что их будущий профессиональный труд будет хорошо оплачиваться, а потребность в ИТ-специалистах в регионе постоянно растет.
В колледже работают высококвалифицированные педагоги, а оборудование мастерских и лабораторий отвечает международным современным стандартам. Студенты проходят практику на реальных рабочих местах на более чем 200 базах, созданных учебным заведением на предприятиях и в компаниях.
Выпускники поступают в вузы без ЕГЭ, нужно будет лишь пройти внутренние испытания: собеседование, экзамены, тестирование.
Чтобы стать студентом колледжа, не нужно сдавать вступительные экзамены. Абитуриенты пишут заявление, представляют аттестат, копию паспорта и четыре фото размером 3х4. Учащимся выплачивают академические и социальные стипендии. Те, кто осваивает рабочую профессию, получают бесплатное питание.
Студентам предоставляется отсрочка от службы в рядах ВС РФ.
Также среди причин выбрать учебу в ИТ-колледже - насыщенная студенческая жизнь: игры КВН, походы, поездки на черноморское побережье (в Анапу), спортивные соревнования, вокальные и хореографические студии и многое другое.
На вопросы абитуриентов и их родителей ответят секретари приемной комиссии. Учебный комплекс информационных технологий располагается на улице Пушкина, 137, телефон (8412)-22-19-28 (Елена Владимировна Адельшина), учебный комплекс промышленных технологий - на проспекте Строителей, 7, телефон (8412)-22-18-08 (Людмила Геннадьевна Майорова).