Общество

Пензенцы рассказали, что им мешает спать по утрам

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Редакция портала «ПензаИнформ» подвела итоги опроса, проведенного после жалобы жительницы Кузнецка на утренний шум под окном.

Горожанку возмутило то, что сотрудник коммунального хозяйства начинает стричь триммером газон в 7 часов утра.

«В это время открыты окна, дети спят и многие, у кого график 2/2, тоже отдыхают. Примите, пожалуйста, меры, не нарушайте тишину жильцов до 8 утра», - потребовала кузнечанка.

По результатам опроса выяснилось, что шум от газонокосилок и моторов автомобилей по утрам мешает выспаться примерно каждому четвертому респонденту (24,61% и 26,15% соответственно).

На щебетание птиц пожаловались лишь 6,15% опрошенных.

Почти половина читателей (43,07%) придерживается мнения, что никакой шум не помешает, если человек в действительности хочет спать.

В комментариях были перечислены и другие факторы, нарушающие сон: мусоровозы, лай собак, громкие разговоры молодежи, рев скутеров, общение на лавочках (в том числе нетрезвых людей). Упоминался даже «писк светофора каждый божий день без перерывов» и «многочасовая болтовня «светской львицы» в подъезде по сотовому телефону, причем ни о чем».

Кроме того, многие пользователи Сети высказываются против стрижки травы в принципе.

«После триммера у травы стресс ужасный и рост прекращается, потом только сорняки посреди голой земли торчат. Стричь надо только газонную траву, она от этого лучше растет. Остальное постепенно убивается»; «Косить надо с умом, а не тяп-ляп, да не так часто. Варвары!!!», «Скосят траву, а потом все засыхает, если нет дождей, и газоны все засохшие и страшные становятся!» - высказывают свое мнение горожане.

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Гость||

Рассвет в третьем часу ночи больше всего мешает спать по утрам.

Гость||

Гость писал(a):

Рассвет в третьем часу ночи больше всего мешает спать по утрам.
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Гость||

Гость писал(a):

Рассвет в третьем часу ночи больше всего мешает спать по утрам.
Жесткое нет переводу времени!!!!

Гость||

Больше всего мешает спать бездействие сотрудников МВД и ГИБДД.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

После триммера у травы стресс ужасный и рост прекращается
У травы стресс)))))) Очередная Гретта Тумберг! Иди девочка школу окончи!

Гость||

Ничего не мешает спать, пока ты молодой и здоровый, и без проблем! А потом начнется нервотрепка с продолжениями.

Гость||

Гость писал(a):

Ничего не мешает спать, пока ты молодой и здоровый, и без проблем! А потом начнется нервотрепка с продолжениями.
Нервотретпка уже с молодости начинается ЕГЭ, как отмазатся от армии, цены на жилье растут быстрее чем в Москве и т.д. и т.п.!

Гость||

Гость писал(а):

> Больше всего мешает спать бездействие сотрудников МВД и ГИБДД.

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