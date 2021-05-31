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Общество

В Пензу поступили препараты для терапии рассеянного склероза

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В Пензенскую область поступила первая в этом году партия препаратов для терапии рассеянного склероза (РС) по государственной программе «14 высокозатратных нозологий», в рамках которой для пациентов осуществляется закупка жизненно важных препаратов из средств федерального бюджета. Поставка второй партии, как правило, происходит летом.

С ослаблением карантинных мер в Пензе Центр рассеянного склероза при областной клинической больнице имени Н. Н. Бурденко восстанавливает работу в прежнем режиме, и пациенты с РС, ранее вошедшие в заявку на получение лекарств, могут посетить его в ближайшее время для прохождения лечения.

Помимо этого, скоро начнется сбор заявки на централизованную закупку препаратов на 2022 год. Как правило, она формируется в течение нескольких месяцев и требует прохождения специального обследования, которое в сумме может занять до 3 месяцев. Поэтому стоит как можно скорее обратиться к врачу, обсудить текущее состояние и план лечения, чтобы при наличии показаний совместно принять решение о переводе на другие препараты.

Рассеянный склероз - это хроническое аутоиммунное заболевание, при котором иммунные клетки ошибочно начинают атаковать нервные волокна своего же организма, из-за чего те перестают проводить сигналы. Одновременный удар наносится по различным отделам нервной системы: головному, спинному мозгу, зрительным нервам.

Вопреки распространенным мифам, рассеянный склероз - болезнь молодых людей, с которой они сталкиваются в наиболее социально активный период своей жизни - 20-40 лет. Она сопровождается нарушениями зрения, проблемами с координацией и балансом, потерей чувствительности конечностей, повышенной утомляемостью. Симптомы могут исчезать после временных проявлений, что нередко усыпляет бдительность как врача, так и пациента.

Из-за этого на постановку диагноза и старт адекватной терапии уходит слишком много времени, что может крайне негативно сказаться на качестве жизни пациента, привести к потере трудоспособности и инвалидизации спустя 10-15 лет после первых проявлений болезни. В этом смысле крайне важно вовремя обратиться к врачу или направить к нему близкого человека, у которого заметны проявления симптомов РС. Применение инновационных препаратов помогает отсрочить глубокую инвалидизацию в среднем на 7-10 лет.Эффективное лечение доступно в том числе и пациентам с самыми тяжелыми типами течения заболевания.

Своевременное начало терапии - залог хорошего долгосрочного прогноза, возможностей для реализации и полной жизни. Сейчас, когда в город поступили лекарства, а центр РС вновь открыл свои двери, важно не откладывать посещение невролога.

Пензенская областная больница имени Н. Н. Бурденко расположена на ул. Тамбовской/Богданова, 32/53а. Дополнительную информацию можно получить по телефону 8 (8412) 54-84-07 или на сайте www.burdenko.ru.

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