В Пензе в пятый раз стартовал фестиваль «Витамин науки»

29.05.2021 | 19:30

Около сотни тематических площадок по разным направлениям, мастер-классы, лектории, ярмарки, лаборатории и тысячи пытливых юных пензенцев в этом году - все это фестиваль «Витамин науки». Он стартовал в Пензе уже в пятый раз.

«Сейчас очень много нацпроектов, и должны быть такие фестивали, где люди, которые создают технологии, делятся ими», - прокомментировал руководитель центра «Ключевский» Иван Танасов.

Участники образовательного мероприятия - известные российские ученые. Преподаватели и студенты пензенских вузов знакомят школьников со своими проектами. Так, например, выглядят образовательные игры от представителей строительного университета.

В павильоне госуниверситета открылся музей истории вычислительной техники. Здесь все - от простых деревянных счетов до первых ноутбуков.

Настоящее путешествие в прошлое ждет на площадке палеонтологии.

«Самое популярное у нас - мозозавр. Детей удивляет, что он достигал 17 метров и такой большой раньше у нас в Пензе жил», - рассказала участница фестиваля Юлия Бадайкина.

Дети играют, мастерят, проводят опыты, знакомятся с удивительным миром природы. Взять палочника в руки отважится не каждый юный натуралист.

«Он щекотный, совсем не страшный, не сопротивляется, не кусается. Наверное, я бы себе такого завел», - признался посетитель Владислав Ерин.

Фестиваль живет и развивается, чему способствуют министерство образования области и региональный центр выявления и поддержки одаренных детей и молодежи «Ключевский».

«Витамин науки» будет работать в Комсомольском парке и в воскресенье, 30 мая, с утра до вечера.