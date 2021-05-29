Общество

Тему вандализма в Пензе обсудили в молодежном центре

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Если вред, нанесенный городскому имуществу, в виде окрашенных выпуклостей «Кентавра» на Пасху развеселил большинство горожан, то роспись новых скамеек и урн на Ласточкиных горах осенью 2020 года дала повод для совершенно других эмоций.

Эти и многие другие примеры вандализма решили обсудить за круглом столом в молодежном центре «Юность». На разговор пригласили студентов, представителей органов местного самоуправления, правоохранительных органов.

«Для кого-то это озорство, а мы покупаем растворители и отвлекаем людей, чтобы счищать эти надписи», - указал представитель МУП «Зеленое хозяйство» Алексей Мошечко.

Бывает и так, что одному рисунок на стене - вандализм, а другому - уличное искусство.

«Главный вопрос - где это можно делать. К сожалению, где-то в школах недорабатывают, где-то в семьях не рассказывают, но есть места, где те или иные рисунки обоснованны, красивы, а есть места, где это принесет дополнительные штрафы и сложности с законом, а более ничего не получится», - пояснил модератор встречи Денис Симонов.

«Центр города, Московская - если там создать какое-то пространство для уличного искусства, то молодежь обязательно этим заинтересуется», - рассудил член общественного молодежного совета при Пензенской городской думе Егор Москалев.

По итогам круглого стола будет сформирована резолюция с предложениями по проведению в городе информационной антивандальной кампании.

Источник — ТРК «Наш дом», Марина Стульникова
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Гость||

Егор Москалёв фууууу

Гость||

penzainform.ru писал(a):

в виде окрашенных выпуклостей «Кентавра» развеселил большинство горожан,
Кентавром там не пахнет. Химера,созданная извращённой фантазией горе-художника. На личные деньги такое дерьмо никто не купит,только на бюджетные с одобрение Белозерцева? На коррупционную составляющую проверяли? Финансовый след всегда остаётся...

Гость||

Гость писал(a):

в виде окрашенных выпуклостей «Кентавра» развеселил большинство горожан
Насколько глупые и опустившиеся в морали люди, это большинство.

Гость||

Хоть крашенный, хоть не крашенный, "бред сумашедшего", городу не нужен.

Гость||

Художника может обидеть каждый, а бухого художника и обижать не придется, проспится со стыда сгорит!

Гость||

Гость писал(a):

со стыда сгорит!
Ечть художники,не имеющие стыда,чести и совести...

Гость||

Про вандализм вспомните когда про исторический центр города весь в привязанных к деревьям и архитектурным группам велосипедах!!! Мало того что людям мешают по пешеходной улице ходить, так еще и вид города портят! Где платные муниципальные вело парковки, штрафстоянки и повышение штрафов?

Имя: Гость
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