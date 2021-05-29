Тему вандализма в Пензе обсудили в молодежном центре

29.05.2021 | 16:30

Если вред, нанесенный городскому имуществу, в виде окрашенных выпуклостей «Кентавра» на Пасху развеселил большинство горожан, то роспись новых скамеек и урн на Ласточкиных горах осенью 2020 года дала повод для совершенно других эмоций.

Эти и многие другие примеры вандализма решили обсудить за круглом столом в молодежном центре «Юность». На разговор пригласили студентов, представителей органов местного самоуправления, правоохранительных органов.

«Для кого-то это озорство, а мы покупаем растворители и отвлекаем людей, чтобы счищать эти надписи», - указал представитель МУП «Зеленое хозяйство» Алексей Мошечко.

Бывает и так, что одному рисунок на стене - вандализм, а другому - уличное искусство.

«Главный вопрос - где это можно делать. К сожалению, где-то в школах недорабатывают, где-то в семьях не рассказывают, но есть места, где те или иные рисунки обоснованны, красивы, а есть места, где это принесет дополнительные штрафы и сложности с законом, а более ничего не получится», - пояснил модератор встречи Денис Симонов.

«Центр города, Московская - если там создать какое-то пространство для уличного искусства, то молодежь обязательно этим заинтересуется», - рассудил член общественного молодежного совета при Пензенской городской думе Егор Москалев.

По итогам круглого стола будет сформирована резолюция с предложениями по проведению в городе информационной антивандальной кампании.