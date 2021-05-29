Общество

Клуб читателей «Молодого ленинца» возобновил работу

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После более чем годового перерыва члены клуба читателей «Молодого ленинца» опять вместе. Первое после начала эпидемии собрание прошло на свежем воздухе в парке имени В. Г. Белинского. Тема - физические упражнения, способствующие укреплению иммунитета у тех, кто не переболел COVID-19, и восстановлению сил у перенесших его.

Главным событием встречи стал розыгрыш призов. Для того чтобы стать его участником, нужно было опустить в лототрон купон, вырезанный из газеты. Удачливым читателям достались фильтры для воды, а Нина Фадеева выиграла тонометр. Подарок достался верному другу еженедельника.

«Всю жизнь читаю, до сих пор продолжаю выписывать. Нравится все, буквально от корки до корки читаю», - рассказала член клуба читателей «Молодого ленинца».

Расходиться горожанам не хотелось, так что пенсионеры с удовольствием спели и сплясали вместе с Ольгой Козыревой.

«Клуб читателей газеты «Молодой ленинец» не закрылся, он продолжает свою работу, и наших друзей ждет еще много интересных и полезных встреч», - пообещала главный редактор еженедельника Юлия Измайлова.

Источник — ТРК «Наш дом», Юлия Дудоладова
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Гость||

Как достала эта выкочка со своей пенсонеркой мукулатурой!!

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