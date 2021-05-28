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Общество

В Пензенской области выявили массу нарушений при охране школ

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В четверг, 27 мая, в правительстве Пензенской области состоялось заседание антитеррористической комиссии, на котором вспомнили о трагедии, произошедшей в казанской гимназии две недели назад, и огласили результаты проверок школ в регионе.

Изучив ситуацию в средних общеобразовательных заведениях, сотрудники областного УФСБ России выявили недостатки и нарушения.

Среди них - отсутствие или неисправность системы голосового оповещения и управления эвакуацией людей, неисправное состояние отдельных элементов системы видеонаблюдения, не позволяющее непрерывно контролировать все уязвимые места.

«Это резко снижает эффективность действий сотрудников охраны по своевременному предотвращению возможных преступных посягательств», - отметил докладчик.

По его словам, нередко установленные на входах рамочные металлоискатели находятся в нерабочем либо выключенном состоянии, не отрегулирована их чувствительность. Заступающие на дежурство сотрудники частных охранных организаций не обучены работе с этими устройствами. На входах турникеты либо отсутствуют, либо отключены или неисправны.

«Еще одним серьезным недостатком, который играет ключевую роль в организации террористической защищенности, является низкое качество предоставляемых охранных услуг. Зачастую сотрудники охраны распределяются на дежурства по остаточному принципу. В процессе проверок в различных муниципальных образованиях были зафиксированы случаи несения дежурства необученными, нелицензированными сотрудниками, не прошедшими проверочных мероприятий. Работники частных охранных организаций не знают своих должностных инструкций, не готовы к действиям в случае возникновения угрозы совершения террористических актов. Контроль за деятельностью своих сотрудников руководители охранных организаций осуществляют слабо», - добавил докладчик.

По результатам проверок ряд должностных лиц привлечен сотрудниками Росгвардии к административной ответственности, в адрес руководителей ЧОПов вынесены представления об устранении причин и условий нарушений.

Минобру, минкульту и минспорту, а также всем муниципальным образованиям рекомендовано разработать, в том числе для учащихся, алгоритм действия в различных кризисных ситуациях (обнаружение взрывного устройства, захват заложников, вооруженное нападение, поджог) и регулярно проводить тренировки по отработке этих алгоритмов.

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Гость||

Вся охрана школ сводится к тому, чтоб не пустить туда родителей)))

Гость||

Столяр молодец, по 350 тыс руб в месяц получаюет. А буртасы ввы сами знайте кто вы.. А депутаты молодцы Столярова тоже, мочите бюджет дальше..

Гость||

только за 2 года потратили 100 млн, где деньги Зин? Где посадки и увольнения, а? Или тратить деньги не значит обеспечить безопаность

Гость||

Министра образования в отставку!!!!!!!!!

Гость||

В Советских школах не было охраны и ни кто ни кого не стрелял!Толи ещё будет,мудя по выводам,которые озвучил глава СК.Родители видите ли виноваты,что не содержат за свои деньги охрану школ..

Гость||

Почему школы вообще охраняет ЧОП,а не полиция?Когда школы стали частными?Пусть ЧОП администрацию охраняет.

Гость||

Где столько денег взять,чтобы полицией охранять школы,нет у них таких зарплат 12-15 тыс.в месяц как в ЧОПах

Гость||

Раньше в школе играла сельская молодежь в волейбол, тенис, а теперь секцию вольной борьбы директор выгнала на частную територию. Дети тренируются спонсор платит за тренера и аренду.Родители индерской ср, школы

Гость||

даёшь зарплату 30-40 тыс.охране

Гость||

Это раньше,Вы имеете ввиду при СССР,конечно государство было социально ориентированно,сейчас,только слова,то,что происходит на самом деле,сами видите

Гость||

Зотлотов на танке с Е.Б.Н. как он может управлять Росгвардией и лицензировать ЧОПы?

Гость||

Гость писал(a):

Раньше в школе играла сельская молодежь в волейбол, тенис
А теперь все секции и кружки платные... ВСЕ. И начиная с начальной школой еще и факутальтивы платные, на которых учат тому,что должно быть на уроках

Гость||

Сначала все орут, чтоб родители не просили денег не на что, потому что РОДИЛИ для себя. А потом возмущаются, что падает рождаемость. Да кто же будет рожать? Насмотрелись дети на родителей с ипотеками, с 2 мя работами, чтоб выплатить квартиры, одеть, обуть, кружки. Родители детей не видят - работают,чтоб их прокормить. А тут теперь еще ребенка в сад и в школу отправлять надо с личным телохранителем наверное.

Гость||

Зачем нам такая огромная армия полицейских,если дети в школах не могут себя чувствовать в безопасности?Почему бы это армию не использовать для охраны школ и садиков?

Гость||

Почему безопасность детей не обеспечивает государство?

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Имя: Гость
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