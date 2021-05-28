В Пензенской области выявили массу нарушений при охране школ

28.05.2021 | 10:27

В четверг, 27 мая, в правительстве Пензенской области состоялось заседание антитеррористической комиссии, на котором вспомнили о трагедии, произошедшей в казанской гимназии две недели назад, и огласили результаты проверок школ в регионе.

Изучив ситуацию в средних общеобразовательных заведениях, сотрудники областного УФСБ России выявили недостатки и нарушения.

Среди них - отсутствие или неисправность системы голосового оповещения и управления эвакуацией людей, неисправное состояние отдельных элементов системы видеонаблюдения, не позволяющее непрерывно контролировать все уязвимые места.

«Это резко снижает эффективность действий сотрудников охраны по своевременному предотвращению возможных преступных посягательств», - отметил докладчик.

По его словам, нередко установленные на входах рамочные металлоискатели находятся в нерабочем либо выключенном состоянии, не отрегулирована их чувствительность. Заступающие на дежурство сотрудники частных охранных организаций не обучены работе с этими устройствами. На входах турникеты либо отсутствуют, либо отключены или неисправны.

«Еще одним серьезным недостатком, который играет ключевую роль в организации террористической защищенности, является низкое качество предоставляемых охранных услуг. Зачастую сотрудники охраны распределяются на дежурства по остаточному принципу. В процессе проверок в различных муниципальных образованиях были зафиксированы случаи несения дежурства необученными, нелицензированными сотрудниками, не прошедшими проверочных мероприятий. Работники частных охранных организаций не знают своих должностных инструкций, не готовы к действиям в случае возникновения угрозы совершения террористических актов. Контроль за деятельностью своих сотрудников руководители охранных организаций осуществляют слабо», - добавил докладчик.

По результатам проверок ряд должностных лиц привлечен сотрудниками Росгвардии к административной ответственности, в адрес руководителей ЧОПов вынесены представления об устранении причин и условий нарушений.

Минобру, минкульту и минспорту, а также всем муниципальным образованиям рекомендовано разработать, в том числе для учащихся, алгоритм действия в различных кризисных ситуациях (обнаружение взрывного устройства, захват заложников, вооруженное нападение, поджог) и регулярно проводить тренировки по отработке этих алгоритмов.