В Пензенской области стартовал этап конкурса «Мастер-оружейник»

28.05.2021 | 16:34

В пятницу, 28 мая, в Пензенской области стартовал Всеармейский этап конкурса «Мастер-оружейник - 2021».

На военном полигоне вблизи села Константиновка собрались лучшие специалисты по ремонту ракетно-артиллерийского вооружения со всей России.

В 2021 году в состязаниях принимают участие 11 команд (из каждого военного округа), три из которых - представители пензенского государственного и Сибирского университетов, а также воспитанники ДОСААФ - выступают вне конкурса.

В первый день состоялась торжественная церемония открытия конкурса с парадом участников и показательными выступлениями.

Пензенские военнослужащие продемонстрировали мастерство владения строевыми приемами с карабином СКС, оркестр института исполнил плац-концерт. Представители команд прошли торжественным маршем перед трибунами.

Игры будут проводиться в пять этапов. Первый - ремонт 122-миллиметровой буксируемой гаубицы Д-30 - прошел сразу после церемонии. Открыли соревнования команды Восточного и Западного округов.

По легенде, сломанное орудие нужно как можно быстрее привести в исправное состояние. Для этого его приходится транспортировать. На высокой скорости КамАЗ должен был преодолеть условно зараженный участок местности, минные поля, водные преграды.

Второй этап предполагает ремонт 23-миллиметровой зенитной установки ЗУ-23. Он состоится 29 мая. Третий - соревнования по ремонту 122-миллиметровой реактивной системы залпового огня БМ-21 «Град» (31 мая).

На четвертом этапе (2 июня) выявят сильнейших в оружейном биатлоне, на пятом (4 июня) определят лучших в комплексной эстафете ремонтных взводов. В заключительный день состоится церемония награждения победителей.

Фаворитом турнира считается команда пензенского филиала Военной академии материально-технического обеспечения (бывший артинститут), которая стала лучшей в 2020 году.