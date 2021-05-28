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Общество

В Пензенской области стартовал этап конкурса «Мастер-оружейник»

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В пятницу, 28 мая, в Пензенской области стартовал Всеармейский этап конкурса «Мастер-оружейник - 2021».

На военном полигоне вблизи села Константиновка собрались лучшие специалисты по ремонту ракетно-артиллерийского вооружения со всей России.

В 2021 году в состязаниях принимают участие 11 команд (из каждого военного округа), три из которых - представители пензенского государственного и Сибирского университетов, а также воспитанники ДОСААФ - выступают вне конкурса.

В первый день состоялась торжественная церемония открытия конкурса с парадом участников и показательными выступлениями.

Пензенские военнослужащие продемонстрировали мастерство владения строевыми приемами с карабином СКС, оркестр института исполнил плац-концерт. Представители команд прошли торжественным маршем перед трибунами.

Игры будут проводиться в пять этапов. Первый - ремонт 122-миллиметровой буксируемой гаубицы Д-30 - прошел сразу после церемонии. Открыли соревнования команды Восточного и Западного округов.

По легенде, сломанное орудие нужно как можно быстрее привести в исправное состояние. Для этого его приходится транспортировать. На высокой скорости КамАЗ должен был преодолеть условно зараженный участок местности, минные поля, водные преграды.

Второй этап предполагает ремонт 23-миллиметровой зенитной установки ЗУ-23. Он состоится 29 мая. Третий - соревнования по ремонту 122-миллиметровой реактивной системы залпового огня БМ-21 «Град» (31 мая).

На четвертом этапе (2 июня) выявят сильнейших в оружейном биатлоне, на пятом (4 июня) определят лучших в комплексной эстафете ремонтных взводов. В заключительный день состоится церемония награждения победителей.

Фаворитом турнира считается команда пензенского филиала Военной академии материально-технического обеспечения (бывший артинститут), которая стала лучшей в 2020 году.

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Гость||

А у полицейского который из ТТ переделанного человека завалил говорят дома еще стволы нашли тоже мастер оружейник?

Гость||

А Ванюшка сидит

Гость||

какое классное действо, а мы ездим за 32 р. на маршрутках, ну всего вам

Гость||

Ну так они хоть и вопят, а конкретно тронуть нас боятся. Лучше своей армии платить, чем чужой. ИМХО. " У России нет союзников, кроме её армии и флота" (цитата не точная, но суть передаёт).

Гость||

21:46, не нравится 32, ходи пешком. Есть куда, или до ближайшего кабака?

Гость||

Саратовской области на Всеармейском конкурсе "Мастера артиллерийского огня" минометчики 631-го учебного центра боевого применения артиллерии показали слаженную работу расчетов и победили на заключительном этапе конкурса "Мастера артиллерийского огня" – "Гонка взводов".

На полигоне Широкий Карамыш взвод, возглавляемый лейтенантом Василием Васильевым, поразил все цели и преодолел препятствия без штрафных баллов, установив лучшее время прохождения трассы - 15 мин. 50 сек.

Второе место заняла команда Михайловской военной артиллерийской академии под руководством старшего лейтенанта Станислава Сецкого. На третьей позиции - подразделение старшего лейтенанта Руслана Кулиева, представляющего Центральный военный округ.

В ходе этапа "Гонка взводов" военнослужащие в составе расчетов поражали цели условного противника из минометного комплекса 2С12А "Сани" с закрытых и открытых огневых позиций, на дальностях до 2 тыс. метров. Водители на автомобилях Урал-43206 преодолевали водную преграду, косогор, холм, колейный мост, минно-взрывное заграждение и участок маневрирования, обозначенный проходами.

Судейская комиссия конкурса АРМИ-2021 "Мастера артиллерийского огня" подводит итоги соревнований.

Завтра на полигоне Широкий Карамыш пройдет награждение победителей

И как это понимать?

Гость||

Ну чё все замолчали, писать нечего? Или всё выпили и в маг за ₽32 на маршрутке поехали?

Гость||

А что вам дебилам писать?то что вы дебилы?Вы это сами знаете.Всякой херней занимаетесь,страна в глубокой заднице благодаря таким как вы.С дебилами даже переписываться стремно.Уезжать нужно отсюда.Конченная страна и конченный народ.Пропади он пропадом.Точка.!Вот и весь разговор

Гость||

"Вяличие"разосрались со всем миром.Себе в друзья людоедов всяких приписали.Бензоколонка.Северная Нигерия.Чмошники

Имя: Гость
Комментарий:

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