Пензенцам рассказали, как в «Пане Калаче» пекут итальянскую чиабатту

28.05.2021 | 09:20

Шеф-пекарь «Пана Калача» Светлана Лытякова продолжает рассказывать о секретах выпекания настоящего ремесленного хлеба, который доступен жителям Пензенской области благодаря сети магазинов «Караван».

Известно, что ежедневный рацион определяет состояние здоровья человека, поэтому особенно важно делать выбор в пользу «живой» еды.

Хитом продаж пекарни «Пан Калач» является итальянская чиабатта. Это произведение искусства лигурийских пекарей в пензенской сети делают с добавлением шпината или сыра.

«В своем составе чиабатта содержит витамины А и Е, некоторые виды из группы В, большое количество фолиевой кислоты. Из минеральных веществ в ней много фосфора и кальция, магния и цинка. Также чиабатта богата аминокислотами: глицин, лизин, валин, метионин, фенилаланин и другие», - рассказала Светлана Лытякова.

Чиабатта покорила сердца гурманов в итальянской Лигурии и испанской Каталонии, потом продолжила победное шествие по Европе, а из нее добралась во все уголки мира. Пензенские покупатели давно распробовали этот вид хлеба, и с прилавков он исчезает еще горячим.

«Секрет этого хлеба заключается в использовании живых дрожжей и заквасок. Чтобы покупатели смогли насладиться любимым вкусом, пекарю нужно потратить не менее 16 часов. Именно столько уходит, чтобы получить чиабатту по классическому рецепту. Тесто должно подниматься не менее 12 часов, иначе не получить пористую консистенцию. Итальянский рецепт требует выпекания в специальных подовых печах, которые как раз использует «Пан Калач», - рассказала Светлана Лытякова.

Отличительной чертой чиабатты является особая структура мякиша: он пористый, будто воздушный. Хлеб идеально подходит для приготовления всевозможных сэндвичей, закусок и бутербродов. Его часто подают к салатам и супам.