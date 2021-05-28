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Общество

Пензенские пограничники собрались в сквере имени Дзержинского

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Пензенские пограничники в этом году отметили свой праздник скромнее, чем обычно. Виновники торжества не маршировали в колонне по городским улицам, а сразу собрались в сквере имени Дзержинского.

«Ковидные ограничения. Мы этот вопрос поднимали, чтобы пройти, но решение принято такое, что без прохождения. Главное, что все живы и здоровы, чтобы наши ряды пограничные не редели. Будет здоровье - остальное все приложится», - отметил ветеран пограничной службы Василий Бизиков.

У памятника пограничникам встретились несколько сотен человек. Они в разное время охраняли рубежи Родины.

«В 1969 году, 2 марта, когда китайцы напали на Даманский остров, я сам по желанию поехал туда. Я с Шемышейского района призван, село Усть-Уза. Мы любим и уважаем друг друга, ценим и чтим пограничные войска», - сообщил ветеран пограничной службы Рафик Исянов.

В честь праздника ветеранам вручили грамоты и медали, после чего собравшиеся возложили красные гвоздики к монументу.

Также люди в зеленых фуражках принесли цветы к памятнику Ф. Э. Дзержинскому. В 2021 году погранвойскам исполнилось 103 года.

Источник — ТРК «Наш дом», Алексей Кошелев
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Гость||

Чудики,вы что там делаете?Вашего Дзержинского попы давно на аукцион выставили.И столбик демонтируют по-любому.Вы там НЕЛЕГАЛЫ.Три сотни детей они выгнали,не заметив,а вас отвадить раз плюнуть.

Гость||

Ввшникам и памятник посолиднее и место попрестижнее . А судя по этому памятнику и месту нет уважения у властей к пограничникам

Гость||

penzainform.ru писал(a):

В 1969 году, 2 марта, когда китайцы напали на Даманский остров,
Он давно китайский,хватит о нём вспоминать.

Гость||

Эх... железного Феликаса там попы окружили...

Гость||

Гость писал(a):

Эх... железного Феликаса там попы окружили...
Эти "липы" Феликса попам на растерзание и посмешище отдали.И лицемерно цветочки ему каждый год подкладывают,позор.

Гость||

А мигрантских летних кафешек сейчас там нет?

Гость||

Погранцы поздравляю ВАС ПРАЗДНИКОМ

Гость||

Гость писал(a):

Чудики,вы что там делаете?
Ты выйди в следующем году 28 мая в этот сквер и скажи это сам погранцам в лицо. Твое лицо там и расшибут.

Имя: Гость
Комментарий:

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