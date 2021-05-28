Пензенские пограничники собрались в сквере имени Дзержинского

28.05.2021 | 18:56

Пензенские пограничники в этом году отметили свой праздник скромнее, чем обычно. Виновники торжества не маршировали в колонне по городским улицам, а сразу собрались в сквере имени Дзержинского.

«Ковидные ограничения. Мы этот вопрос поднимали, чтобы пройти, но решение принято такое, что без прохождения. Главное, что все живы и здоровы, чтобы наши ряды пограничные не редели. Будет здоровье - остальное все приложится», - отметил ветеран пограничной службы Василий Бизиков.

У памятника пограничникам встретились несколько сотен человек. Они в разное время охраняли рубежи Родины.

«В 1969 году, 2 марта, когда китайцы напали на Даманский остров, я сам по желанию поехал туда. Я с Шемышейского района призван, село Усть-Уза. Мы любим и уважаем друг друга, ценим и чтим пограничные войска», - сообщил ветеран пограничной службы Рафик Исянов.

В честь праздника ветеранам вручили грамоты и медали, после чего собравшиеся возложили красные гвоздики к монументу.

Также люди в зеленых фуражках принесли цветы к памятнику Ф. Э. Дзержинскому. В 2021 году погранвойскам исполнилось 103 года.