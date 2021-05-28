Сетевое издание|18+|Пятница|28 мая 2021|23:43
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Общество

Глава района Пензы отреагировал на слова депутата о гетто

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В пятницу, 28 мая, глава администрации Октябрьского района Андрей Гришин отреагировал на высказывание одного из депутатов городской думы, прозвучавшее на сессии, которая состоялась в этот же день. Гришин на ней присутствовал.

«Моему возмущению нет предела! Депутат Рогожкин назвал микрорайоны Заря и Север гетто! Разве так можно! Мы столько вместе с жителями делаем, решаем проблемы! Хочу сказать сразу, что я с этим не согласен. Жители этих районов очень активные и совсем не похожи на то, что ассоциируют с понятием «гетто»!» - написал Андрей Гришин на своей странице в Facebook.

Он привел определение: «Это часть города, в которой проживают люди с низким уровнем дохода, часто безработные, выживающие за счет государственных пособий. В данных кварталах обычно доминирует одна из этнических групп».

«Вы посмотрите Зарю! Нефтяник, Ласточкино гнездо, Заря старая - да там красота! Люди следят за всем, мы помогаем. Решаем вопросы. Конечно, есть проблемы с УК, но гетто! Многодетные - это гетто?» - продолжил мысль чиновник в комментариях под постом.

Источник — Андрей Гришин, www.facebook.com
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Гость||

Андрейка, выпей таблетки, у тебя приступ!

Гость||

просите прощения на коленях жители центра, Арбеково,Западной за многодесятилетнее презрение к жителям Зари, Севера и Заводского р-на

Гость||

Про Север вообще молчу, кроме продуктовых баз, Петуха и двух магазинов нет ничего...молодежи чем заняться?!

за 15 лет ни одной горки зимой не организовали,дети около торгового катаются

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Он привел определение: «Это часть города, в которой проживают люди с низким уровнем дохода, часто безработные, выживающие за счет государственных пособий. В данных кварталах обычно доминирует одна из этнических групп».
А что не так в основном?

Гость||

Зарю так многие называют.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

В пятницу, 28 мая, глава администрации Октябрьского района Андрей Гришин отреагировал на высказывание одного из депутатов городской думы, прозвучавшее на сессии, которая состоялась в этот же день.
Если это не так то там должны жить депутаты и чиновники , но их там точно нет! Лучше бы Гришин озаботился общественным транспортом в сторону Зари ,он не подскажет куда пропали четыре ПАЗа -Вектор закупленных для МБУ АТХ для 25 маршрута и с транспортом на Север почему 5 и 27 автобусы заменили маршрутками? Такое отношение власти к народу превратили эти отдаленные районы именно в гетто только не по национальному или религиозному принципу ,а по социальному. Гришин и Лузгин с семьями просто обязаны поселиться там !

Гость||

Там нет депутатов,нет чиновников. Там живут обманутые простолюдины,привыкшие верить власти. Но СССР больше нет...

Гость||

Надо заставить УК убирать у всех домов, а администрации города должны все это контролировать, запустили весь город заросли кругом, почему раньше такого не было. Не хотят убирать отзывайте лицензии кругом одно очковтирательство.

Гость||

Ге́тто (от итал. «новая литейная») — части крупных городов, отведенные для добровольного или принудительного проживания меньшинств, в современном мире в результате социального, правового или экономического давления (из Вики). Стесняюсь спросить, а что не так?

Гость||

А разве он не попав, гетто и есть !

Гость||

Рогожкин сказал,а Гришин по пунктам объяснил почему эти районы ГЕТТО.Честная новость.

Гость||

А где сам живёт?

Гость||

В телефонной будке)))

Гость||

А не депутаты создавали это гетто, загнали людей в эти дома и посмеиваются, а себе катеджей настроили. Как фирмы однодневки выиграли тендеры . Раскрутили хотя бы одну цепочку и посмотрели кто есть кто.

Гость||

построили и кино уж снимали, а теперь нельзя говорить- однако.

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Имя: Гость
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