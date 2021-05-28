Глава района Пензы отреагировал на слова депутата о гетто

28.05.2021 | 17:22

В пятницу, 28 мая, глава администрации Октябрьского района Андрей Гришин отреагировал на высказывание одного из депутатов городской думы, прозвучавшее на сессии, которая состоялась в этот же день. Гришин на ней присутствовал.

«Моему возмущению нет предела! Депутат Рогожкин назвал микрорайоны Заря и Север гетто! Разве так можно! Мы столько вместе с жителями делаем, решаем проблемы! Хочу сказать сразу, что я с этим не согласен. Жители этих районов очень активные и совсем не похожи на то, что ассоциируют с понятием «гетто»!» - написал Андрей Гришин на своей странице в Facebook.

Он привел определение: «Это часть города, в которой проживают люди с низким уровнем дохода, часто безработные, выживающие за счет государственных пособий. В данных кварталах обычно доминирует одна из этнических групп».

«Вы посмотрите Зарю! Нефтяник, Ласточкино гнездо, Заря старая - да там красота! Люди следят за всем, мы помогаем. Решаем вопросы. Конечно, есть проблемы с УК, но гетто! Многодетные - это гетто?» - продолжил мысль чиновник в комментариях под постом.