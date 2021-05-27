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Общество

В Пензенской области будут строже охранять интересы бизнеса

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Пензенским предпринимателям не всегда живется сладко. Их обижают, в том числе и чиновники. Об этом говорили на коллегии прокуратуры области. Проблема настолько актуальна, что на совещание пригласили много высоких гостей, от которых в той или иной степени зависит благополучие деловых людей региона.

«Пензенская область по итогам 2019 года потеряла 10 позиций в национальном рейтинге состояния инвестиционного климата, заняв 37-ю строчку. Это объясняется как увеличением конкуренции среди регионов по привлечению капитала и внедрению лучших практик, так и недоработками со стороны региональных и муниципальных органов», - сообщила прокурор Пензенской области Наталья Канцерова.

«Негативно сказываются на деловом климате региона наличие фактов проведения проверок хозяйствующих субъектов при отсутствии предусмотренных законом оснований, их организация в отношении одних и тех же лиц по нескольким приказам при возможности издания одного акта, объявление многочисленных предостережений без сведений о возможных нарушениях», - отметил начальник управления прокуратуры Пензенской области Олег Самохин.

Участие в коллегии принял и уполномоченный по защите прав предпринимателей. 1 июля вступает в силу закон, который будет строже охранять интересы бизнеса, например, проверки станут реже и короче. Курс - на электронный документооборот: все бумаги, нужные для взаимодействия органов власти и деловых людей, попадут в специальный реестр.

«С другой стороны, именно это и вызывает наибольшие опасения на сегодня у представителей бизнеса, потому что в единый реестр будет передаваться очень много сведений, составляющих коммерческую тайну, - от рецептуры технической документации до описания производственного цикла в рамках анализа состояния производства», - рассказал уполномоченный по защите прав предпринимателей в Пензенской области Михаил Лисин.

На совещании было подписано соглашение между уполномоченным по защите прав предпринимателей и прокуратурой Пензенской области. Теперь они объединят свои усилия в деле соблюдения законных интересов бизнесменов.

Также Михаил Лисин и Наталья Канцерова договорились о возобновлении совместных приемов представителей делового сообщества региона.

Источник — ТРК «Наш дом», Юлия Дудоладова
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Гость||

Оплата наличными в маршрутках - это охрана интересов бизнеса???

Гость||

penzainform.ru писал(a):

На совещании было подписано соглашение между уполномоченным по защите прав предпринимателей и прокуратурой Пензенской области. Теперь они объединят свои усилия в деле соблюдения законных интересов бизнесменов.
Чёт фигня какая то, а до этого прокуратура ничего не делала что ли? Не может этого быть

Гость||

Михаил Лисин и Наталья Канцерова договорились...

Гость||

Все крупные торговые сети - которые выжигают местный мелкий бизнес - ИНОСТРАННЫЕ - работают во благо своих стран. Мало того, что уничтожают местный бизнес и вывозят капитал,так они ещё тут и реализуют ядовитый хлам - от которого вымирает от рака нищая деревня Пенза.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

На совещании было подписано соглашение между уполномоченным по защите прав предпринимателей и прокуратурой Пензенской области.
И что самое интресни и те и другие ни малейшего представления не имеют о коммерции да и чхать они на неё хотели. День прошел и слава богу,а если и кому помогли чего мало законное провернуть, так и вообще отлично.

Гость||

И что самое страшное ... все понимают, что, что бы они там не подписывали (хоть каждый день по три раза) суть не измениться. И они это понимают ... это так, для галочки - показухи - видимости работы, пыль в глаза для местной черни. А тем временем рубль ещё упал в цене на 20-30 %. Метал подорожал в 2.5 раза.

Гость||

Теперь точно будут грабить...видать судьба страны под шмондерами второй век доживать?

Гость||

Так смешно.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

прокурор Пензенской области Наталья Канцерова.
Будь ты проклята.

Имя: Гость
Комментарий:

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