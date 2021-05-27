В Пензенской области будут строже охранять интересы бизнеса

27.05.2021 | 19:08

Пензенским предпринимателям не всегда живется сладко. Их обижают, в том числе и чиновники. Об этом говорили на коллегии прокуратуры области. Проблема настолько актуальна, что на совещание пригласили много высоких гостей, от которых в той или иной степени зависит благополучие деловых людей региона.

«Пензенская область по итогам 2019 года потеряла 10 позиций в национальном рейтинге состояния инвестиционного климата, заняв 37-ю строчку. Это объясняется как увеличением конкуренции среди регионов по привлечению капитала и внедрению лучших практик, так и недоработками со стороны региональных и муниципальных органов», - сообщила прокурор Пензенской области Наталья Канцерова.

«Негативно сказываются на деловом климате региона наличие фактов проведения проверок хозяйствующих субъектов при отсутствии предусмотренных законом оснований, их организация в отношении одних и тех же лиц по нескольким приказам при возможности издания одного акта, объявление многочисленных предостережений без сведений о возможных нарушениях», - отметил начальник управления прокуратуры Пензенской области Олег Самохин.

Участие в коллегии принял и уполномоченный по защите прав предпринимателей. 1 июля вступает в силу закон, который будет строже охранять интересы бизнеса, например, проверки станут реже и короче. Курс - на электронный документооборот: все бумаги, нужные для взаимодействия органов власти и деловых людей, попадут в специальный реестр.

«С другой стороны, именно это и вызывает наибольшие опасения на сегодня у представителей бизнеса, потому что в единый реестр будет передаваться очень много сведений, составляющих коммерческую тайну, - от рецептуры технической документации до описания производственного цикла в рамках анализа состояния производства», - рассказал уполномоченный по защите прав предпринимателей в Пензенской области Михаил Лисин.

На совещании было подписано соглашение между уполномоченным по защите прав предпринимателей и прокуратурой Пензенской области. Теперь они объединят свои усилия в деле соблюдения законных интересов бизнесменов.

Также Михаил Лисин и Наталья Канцерова договорились о возобновлении совместных приемов представителей делового сообщества региона.