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Общество

Управление ЖКХ Пензы заплатит за выбоину на дороге

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В Пензе с городского управления ЖКХ все-таки взыскали компенсацию в пользу владельца поврежденного автомобиля.

16 февраля 2019 года в 19:00 около дома № 92 на проезжей части улицы Суворова водитель Toyota Camry наехал на выбоину, в результате чего повредились переднее и заднее левые колеса.

При осмотре места происшествия было установлено, что глубина ямы - 0,15 метра.

Восстановление машины эксперты оценили в 70 600 рублей. Такую сумму владелец авто и просил взыскать с УЖКХ.

17 февраля Ленинский районный суд Пензы вынес решение об удовлетворении исковых требований, однако управление оспорило его, заявив, что не является надлежащим ответчиком по делу.

Тем не менее областной суд отменять решение не стал.

«Управление ЖКХ г. Пензы, являясь иным органом местного самоуправления, действуя от имени муниципального образования г. Пенза, в компетенцию которого входит осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах Пензы и являясь главным распорядителем средств по отрасли ЖКХ, несет ответственность за их надлежащее содержание и, как следствие, ответственность за вред, причиненный истцу, за счет казны муниципального образования», - сообщили в облсуде.

25 мая решение вступило в силу.

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Гость||

Хорошая новость!!!

Гость||

Класс!

Гость||

2,5 года почти... надо с учетом инфляции с них трясти, да еще и штраф пожирнее. Чтобы в общей сложности 210 отдали.

Гость||

Их там всех перетрясти надо и по цугундерам распихать!

Гость||

Ну наконец то первый счастливец выиграл суд от ЖКХ!!!

Гость||

Так деньги опять из нашего кармана.

Имя: Гость
Комментарий:

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