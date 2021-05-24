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Общество

У главного следователя области снизился годовой доход

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В Пензенской области опубликованы сведения о доходах руководителя местного СУ СК РФ Дмитрия Матушкина.

В 2019-м в его декларации была указана сумма 4 млн 214 тыс. 634 руб. 97 коп. В 2020-м значится 4 млн 83 тыс. 916 руб. 46 коп.

В индивидуальной собственности у главного следователя - два автомобиля (Mitsubishi Outlander и ВАЗ-2131), два земельных участка (по 600 кв. м), садовый дом (25 кв. м) и гараж (31,3 кв. м). Кроме того, он владеет долями в размере 1/2 от двух земельных участков (1 089 и 5 000 кв. м), дома (138,3 кв. м) и квартиры (38,1 кв. м), а также 1/3 еще одной квартиры (67 кв. м).

Супруга Матушкина получила доход, почти в два раза превышающий его, - 8 млн 1 тыс. 545 руб. 76 коп. (в прошлом году было почти 3 млн). В собственности у нее 1/3 квартиры (67 кв. м).

Первый заместитель руководителя СУ СК РФ Владимир Архангельский получил доход в размере 2 млн 838 тыс. 5 руб. 29 коп. В графе «Транспортные средства» у него значится автомобиль Volkswagen Touareg. Его супруга задекларировала 1 млн 677 тыс. 644 руб. 21 коп. и автомобиль Audi A7.

Замруководителя СУ СК РФ по Пензенской области Елена Павлова указала в декларации сумму 3 млн 224 тыс. 346 руб. 43 коп. Ей принадлежит 1/2 квартиры (58 кв. м).

Источник — фото penza.sledcom.ru
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Гость||

Ох тыж горе-горюшко... Заголодали дитятки прокуроские...

Ну шо пензюки - поможем главному прокурору, кто, чем может?

Гость||

жена у него вообще нищая ..а так по 350 тыч.в месяц у прокурора и 666 тыч.у жены прокурора все норм.как раз по средней зарплате в 40 т.в месяц. семья прокурора получает 1000000р то есть 1 миллион чистыми..и это только официально.а сколько еще мимо кассы..прокурор молодец буртасы глуповатые

Гость||

с какого перепуга такие доходы у него. А жена откуда такие деньги заработала?

Гость||

Хорош скулить.работать сами не пробовали?

Гость||

работаем как и ты 19.900р зарплата

Гость||

у матушкина матушка хорошая

Гость||

Он не прокурор !Это следственный комитет !

Гость||

Ауди А7 простите какого года?

Гость||

хорошо пристроились .целые кланы бандитов в пензе особенно в администрации в мерии и ничего сидят эти лысые усами не шевелят.зарплата идет корупция растет.буртасия

Гость||

Главный корупционер.че еще сказать

Гость||

Гость писал(a):

Хорош скулить.работать сами не пробовали?
так на работе плататят копейки а на дожностях вот таккие бабки в карман залетают, смысл работать то

Гость||

работают только бартасы бурлаки ..а элита зарабатывает.и конечно бизнесмены и вуды

Гость||

щенки белозерцева только гуляют а деньги сами капают.милиарды

Гость||

Бедолага, ничего, коммунисты вернуться, всех пожалеют горемык.

Гость||

А ему вообще не за что платить он местных чиновников коррупционеров вообще в упор не видит , за него федералы работают.

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Имя: Гость
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