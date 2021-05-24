У главного следователя области снизился годовой доход

24.05.2021 | 11:39

В Пензенской области опубликованы сведения о доходах руководителя местного СУ СК РФ Дмитрия Матушкина.

В 2019-м в его декларации была указана сумма 4 млн 214 тыс. 634 руб. 97 коп. В 2020-м значится 4 млн 83 тыс. 916 руб. 46 коп.

В индивидуальной собственности у главного следователя - два автомобиля (Mitsubishi Outlander и ВАЗ-2131), два земельных участка (по 600 кв. м), садовый дом (25 кв. м) и гараж (31,3 кв. м). Кроме того, он владеет долями в размере 1/2 от двух земельных участков (1 089 и 5 000 кв. м), дома (138,3 кв. м) и квартиры (38,1 кв. м), а также 1/3 еще одной квартиры (67 кв. м).

Супруга Матушкина получила доход, почти в два раза превышающий его, - 8 млн 1 тыс. 545 руб. 76 коп. (в прошлом году было почти 3 млн). В собственности у нее 1/3 квартиры (67 кв. м).

Первый заместитель руководителя СУ СК РФ Владимир Архангельский получил доход в размере 2 млн 838 тыс. 5 руб. 29 коп. В графе «Транспортные средства» у него значится автомобиль Volkswagen Touareg. Его супруга задекларировала 1 млн 677 тыс. 644 руб. 21 коп. и автомобиль Audi A7.

Замруководителя СУ СК РФ по Пензенской области Елена Павлова указала в декларации сумму 3 млн 224 тыс. 346 руб. 43 коп. Ей принадлежит 1/2 квартиры (58 кв. м).