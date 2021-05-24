Сетевое издание|18+|Понедельник|24 мая 2021|15:02
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+22oC
+23oC
Погода | Сегодня | Дождь |
+21oC
+22oC
Завтра | Облачно |

Общество

Пензенцы попросили довести до ума протекающий фонтан

Печать

В Пензе новый фонтан по-прежнему огорчает пензенцев. Горожане и гости областного центра замечают ручей, который течет от чаши в сторону качелей.

Аналогичная проблема была и в 2020 году.

«Открытие фонтана ждали многие, и что мы увидели? Вода из чаши вытекает в сторону качелей, хотя подрядчик проводил работы после зимы. А кто проверил, что они сделали?» - пожаловалась пользовательница под постом в аккаунте врио губернатора Олега Мельниченко соцсети Instagram.

Женщина добавила, что ручьи текут на улицу Максима Горького, транспорт разносит воду до остановки «Фонтан» на Кирова. Не успевающие за ночь просохнуть лужи создают препятствие для пешеходов на главной улице областного центра.

«Доведите до ума такой красивый объект», - попросила пензячка.

На обращение отреагировала мэрия Пензы.

«Для определения сроков устранения замечаний в рамках гарантийных обязательств 25 мая будет проведено выездное совещание на объекте с представителями заказчика и подрядными организациями», - написал представитель администрации города.

Таким образом, прогуливающимся по Фонтанной площади, а также пешеходам на ул. Кирова пока придется наблюдать ручьи.

Торжественное открытие обновленного фонтана в Пензе состоялось 5 сентября 2020 года. На реконструкцию объекта потратили более 200 млн рублей, 100 из них направили из областного бюджета.

0
0
0
0
 
Гость||

И не только в сторону качелей , но ещё и в сторону М.Горького! Помимо этого уже несколько плиток болтаются!Как вообще фонтан с таким браком приняли в эксплуатацию?

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте