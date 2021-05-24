Пензенцы попросили довести до ума протекающий фонтан

24.05.2021 | 14:46

В Пензе новый фонтан по-прежнему огорчает пензенцев. Горожане и гости областного центра замечают ручей, который течет от чаши в сторону качелей.

Аналогичная проблема была и в 2020 году.

«Открытие фонтана ждали многие, и что мы увидели? Вода из чаши вытекает в сторону качелей, хотя подрядчик проводил работы после зимы. А кто проверил, что они сделали?» - пожаловалась пользовательница под постом в аккаунте врио губернатора Олега Мельниченко соцсети Instagram.

Женщина добавила, что ручьи текут на улицу Максима Горького, транспорт разносит воду до остановки «Фонтан» на Кирова. Не успевающие за ночь просохнуть лужи создают препятствие для пешеходов на главной улице областного центра.

«Доведите до ума такой красивый объект», - попросила пензячка.

На обращение отреагировала мэрия Пензы.

«Для определения сроков устранения замечаний в рамках гарантийных обязательств 25 мая будет проведено выездное совещание на объекте с представителями заказчика и подрядными организациями», - написал представитель администрации города.

Таким образом, прогуливающимся по Фонтанной площади, а также пешеходам на ул. Кирова пока придется наблюдать ручьи.

Торжественное открытие обновленного фонтана в Пензе состоялось 5 сентября 2020 года. На реконструкцию объекта потратили более 200 млн рублей, 100 из них направили из областного бюджета.