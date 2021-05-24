Опубликованы доходы главврачей районных больниц за 2020 год

24.05.2021 | 12:40

Министерство здравоохранения Пензенской области обнародовало сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера за 2020 год главных врачей районных больниц региона.

Так, главврач Башмаковской районной больницы Ольга Хрянина получила доход в 1 млн 211 тыс. 417 рублей (в 2019-м - 781 тыс. 584). В собственности у нее только автомобиль Ford Focus.

Руководитель Белинской районной больницы Алексей Плешаков указал в декларации доход в сумме 892 тыс. 342 рубля (в 2019-м - 772 тыс. 401). Ему принадлежат квартира (37 кв. м) и автомобиль Skoda Octavia.

Сергей Шкадов, возглавляющий Бессоновскую райбольницу, задекларировал 890 тыс. 206 рублей (в 2019-м - 711 тыс. 71). Из имущества - 1/6 квартиры (109,8 кв. м) и автомобиль Кiа Soul.

Главврач Городищенской районной больницы Лев Умнов сообщил о доходе в размере 1 млн 927 тыс. 154 рубля. Он владеет четвертью участка (1 500 кв. м), четвертью жилого дома (156 кв. м), квартирой (42 кв. м) и автомобилем Kia Sportage.

Руководитель Иссинской участковой больницы Юлия Тивикова получила доход в размере 907 тыс. 287 рублей (в 2019-м - 808 тыс. 969). На ней числятся 1/6 земельного участка (912 кв. м) и 1/6 жилого дома (71,4 кв. м), а также автомобиль Kia Rio.

Руководитель Кузнецкой межрайонной больницы Алексей Потапов задекларировал 6 млн 135 тыс. 114 рублей (в 2019-м - 1 млн 23 тыс. 574). Он собственник трех земельных участков (1 200, 1 200 и 200 кв. м), двух гаражей (20,6 и 20,3 кв. м), садового домика (63,6 кв. м), трети квартиры (86,4 кв. м), жилого дома (192 кв. м), а также владеет двумя автомобилями (Lexus RX300 и Nissan Qashqai) и прицепом-трейлером.

Главврач Кузнецкой межрайонной стоматологической поликлиники Мигдять Лачинов получил 894 тыс. 66 рублей (в 2019-м - 850 тыс. 710). Из имущества - только Hyundai Sonata.

Руководитель Кузнецкой межрайонной детской больницы Галина Дерябина сообщила о доходе в сумме 1 млн 248 тыс. 666 рублей (в 2019-м - 1 млн 201 тыс. 105). У нее в собственности имеются земельные участки (541 и 33 кв. м), гараж (31 кв. м), жилой дом (281,5 кв. м).

Николай Черняев, главврач Лопатинской участковой больницы, получил доход в 760 тыс. 65 рублей. Ему принадлежат земельный участок (1 350 кв. м), 1/4 жилого дома (71,7 кв. м) и автомобиль Mazda СХ5.

Руководитель Лунинской районной больницы Ким Кушаев указал доход в 896 тыс. 816 рублей (в 2019-м - 845 тыс. 13). Он владеет жилым домом (102,9 кв.), земельным участком (2 228 кв. м, совместно с супругой) и машиной Kia Sorrento.

Главврач Мокшанской районной больницы Елена Леошина получила доход в размере 1 млн 270 тыс. 373 рубля (в 2019-м - 1 млн 66 тыс. 429). В ее собственности - 1/3 дома площадью 97,4 кв. м.

Главный врач Нижнеломовской межрайонной больницы Вадим Аббакумов, в 2020-м возглавлявший Колышлейскую районную, указал доход в размере 2 млн 476 тыс. 688 рублей (в 2019-м - 736 тыс. 607). У него в собственности - автомобиль «Лада-Гранта» и 8/10 квартиры площадью 56,2 кв. м.

Руководитель Никольской районной больницы Валерий Бондарь указал доход в 1 млн 177 тыс. 273 рубля (в 2019-м - 1 млн 214 тыс. 145). Ему принадлежат земельный участок площадью 1 500 кв. м, 1/7 участка 367 кв. м, жилой дом (354,8 кв. м), гараж (20,1 кв. м) и квартира (92 кв. м), а также Toyota Highlander и Volkswagen Polo.

Главврач Пензенской районной больницы Александр Лавров получил в 2020 году доход в 1 млн 498 тыс. 462 рубля (в 2019-м - 2 млн 622 тыс. 184). Он владеет половиной квартиры (39 кв. м) и имеет в собственности автомобили Mitsubishi Outlander и Mercedes-Benz и автоприцеп САЗ-8299.

Руководитель Сердобской межрайонной больницы им. А. И. Настина Андрей Малахов указал доход в 1 млн 210 тыс. 242 рубля (в 2019-м - 966 тыс. 581). Он собственник двух участков (77 601 и 110 000 кв. м), гидротехнического сооружения и пяти автомобилей: легкового Audi A6 и грузовых ГАЗа, УАЗа, КамАЗа и ЗИЛа.

Главврач Тамалинской участковой больницы Андрей Лагутин задекларировал доход в 1 млн 3 тыс. 988 рублей (в 2019-м - 2 млн 780 тыс. 960). На его имя зарегистрированы земельный участок (1 967 кв. м), 1/653 участка площадью 568 960 тыс. кв. м, дом (114,5 кв. м) и квартира (36,4 кв. м).

Руководитель Сосновоборской участковой больницы Владимир Стрючков сообщил о доходе в сумме 908 тыс. 371 рубль. Ему принадлежит только автомобиль Nissan Teana.

Главврач Шемышейской участковой больницы Владимир Попкoв получил доход в размере 2 млн 332 тыс. 77 рублей (в 2019-м - 753 тыс. 833). У него в совместной с женой собственности жилой дом площадью 84,9 кв. м, также он единолично владеет земельным участком (1 296 кв. м) и автомобилем Toyota RAV-4.

Сведения о доходах руководителей Земетчинской районной (Дмитрий Доброхотов) и Каменской межрайонной (Александр Еремин) больниц отсутствуют. Это может быть связано с кадровыми перестановками.