Для сотрудников следственного комитета и росгвардейцев провели семинар

24.05.2021 | 19:35

На глазах у сотрудников регионального управления следственного комитета и Росгвардии взорвался и загорелся автомобиль. Но все шло по плану. Это часть специальных мероприятий, организованных в рамках учебно-методического семинара по проведению осмотра места происшествия и демонстрации возможностей использования криминалистической техники.

Для отработки действий следователей на полигоне были созданы условия, приближенные к реальности. После того как пожарные справились с огнем, в дело вступили криминалисты. Им предстояло найти следы, оставленные экстремистами.

«Нам нужно понять средство инициации взрыва, то есть каким образом террорист или преступник произвел взрыв. Это может быть дистанционно и недистанционно. Если мы говорим о дистанционном взрыве, то к взрывному устройству, как правило, либо мобильный телефон примотан, либо какая-то временная отсечка», - рассказал руководитель отдела криминалистики СУ СК РФ по Пензенской области Максим Смирнов.

В другой машине, на расстоянии нескольких сотен метров, по легенде находились условные террористы, которых ликвидировали сотрудники специального подразделения Росгвардии.

На отдельных площадках эксперты организовали занятия по сбору биологического материала, проведению молекулярно-генетических экспертиз, изъятию следов рук и обуви на месте происшествия. Кроме того, с представителями поискового отряда специалисты поделились опытом обнаружения граждан, пропавших в лесу.

«Узнал много нового про поиск людей, каким образом он осуществляется. Очень интересно было послушать экспертов, которые рассказывали о методике поиска людей, в том числе психологические особенности людей, насколько они важны при их поиске», - отметил следователь Нижнеломовского межрайонного СО СУ СК РФ по области Александр Фролов.

Для сотрудников следственного управления также были проведены учебные стрельбы и спортивные состязания.