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Общество

Юные пензенцы освоили правила безопасности дорожного движения

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Для воспитанников детского сада № 8 сотрудники ГАИ организовали урок под открытым небом. На таком занятии не ставят отметки в журнал и не вызывают к доске.

«Хотелось бы именно пообщаться с детьми и узнать хотя бы начальные стадии изучения правил дорожного движения, понять, знают ли они элементарные правила, и поиграть, потому что дети маленькие, очень сложно что-то донести, так что лучше все провести в игровой форме», - рассказала инспектор по пропаганде ОГИБДД УМВД России по г. Пензе Олеся Сатыренко.

Сначала юные горожане ответили на вопросы о дорожных знаках и правилах поведения на проезжей части, а потом приняли участие в эстафете.

«Выбираем детей постарше, потому что многие уже переходят в школу. В летний период бывает много неприятных ситуаций на дорогах, дети могут оставаться одни, без родителей», - указала заместитель заведующего детсадом № 8 «Машенька» г. Пензы Анна Рябихина.

Подобные уроки инспекторы ГАИ проведут и в других детских садах - в рамках всероссийской акции «Неделя безопасности».

Источник — ТРК «Наш дом», Алексей Кошелев
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