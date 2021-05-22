Пензенцам рассказали, кто и когда должен поверять счетчики воды

22.05.2021 | 14:54

Информация о том, что жители Пензенской области до 31 мая должны обязательно провести поверку приборов учета воды, не соответствует действительности. Об этом сообщили в управлении Госжилстройтехинспекции по области.

Мораторий на поверку счетчиков, введенный весной 2020 года в связи с эпидемией коронавирусной инфекции, закончился 1 января 2021-го. Собственники должны самостоятельно отслеживать сроки. Сориентироваться во времени можно, заглянув в паспорт прибора, где указываются дата первичной поверки и межповерочный интервал.

Когда срок подойдет к концу, необходимо либо заменить счетчик, либо обратиться в аккредитованную организацию, занимающуюся поверкой и имеющую специальную лицензию на метрологические работы. В противном случае велик риск стать жертвами аферистов, которые берут деньги за услугу, но не имеют права поверять счетчики.

Также пензенцам следует помнить, что проверять и очищать дымовые и вентиляционные каналы обязана управляющая организация, а не посторонние - зачастую незнакомые - лица.

«Не поддавайтесь на необоснованные действия лиц, которые обманным путем навязывают ненужные услуги», - предупредили в госжилстройтехинспекции.