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Общество

Пензенские общественники проверили информационный центр УМВД

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Председатель Общественного совета при УМВД России по Пензенской области Ольга Логвина посетила информационный центр ведомства. У нее есть вопросы и к сотрудникам, и к посетителям. Визит организован в рамках акции «Гражданский мониторинг».

«К нам за услугами по линии информационно-справочной работы обращаются жители всей Пензенской области, в первую очередь - жители города, которые находятся в шаговой доступности. Жители районов обращаются за апостилями для вывоза документов за пределы Российской Федерации», - сообщил начальник информационного центра УМВД России по Пензенской области Алексей Демин.

«В беседе с посетителями выяснили, как долго они ожидают оказания услуг. Время по нормативу - до 15 минут, но судя по тому, как все происходит, это занимает 2-3 минуты», - констатировала председатель Общественного совета при УМВД России по Пензенской области Ольга Логвина.

Члены общественного совета проверят и другие ведомственные структуры, оказывающие услуги населению.

Источник — ТРК «Наш дом», Елена Макарова
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