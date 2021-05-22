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Общество

Инспекторы пензенского центра ГИМС усилили контроль на реках

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Пришло время спускать лодки на воду, но не все, а только зарегистрированные маломерные суда. Сделать это могут лишь те, у кого есть документы на управление таким видом транспорта.

Инспекторы центра ГИМС совместно с коллегами - инженерами специализированной пожарно-спасательной части следят за ситуацией на речной глади. Тех, кто на ней находится, фиксирует камера беспилотного летательного аппарата.

«Река Сура, мы - на удалении 500 метров. Видим одного человека на гидроцикле», - показал начальник группы СПСЧ ГУ МЧС России по Пензенской области Максим Путютин.

Аквабайк в водных брызгах исчез за поворотом реки. Но на берегу, откуда он был спущен, ожидают самые близкие. Управляет плавсредством супруга мужчины, все документы есть - оформлены в прошлом году.

«За отсутствие регистрации маломерного судна на сегодняшний день законодательством Российской Федерации предусмотрена ответственность в виде штрафа до 20 тысяч с последующей постановкой маломерного судна на штрафную стоянку. За отсутствие водительского удостоверения штрафные санкции - до 15 тысяч», - сообщил главный государственный инспектор по маломерным судам Пензенской области Сергей Петрунин.

Курсируют по Суре и прогулочные катера. С началом навигационного сезона инспекторы центра ГИМС усилили патрулирование водных объектов - предупреждают об опасности. К примеру, на отрезке от понтонного моста в Засечном до плотины нужно быть все время начеку.

«Здесь глубины разные, очень часто попадаются мели. Эти участки нужно проходить на малой скорости, и каждому судоводителю надо иметь с собой спасательные жилеты, особенно на судах длиной до 4 метров», - указал старший государственный инспектор центра ГИМС ГУ МЧС России по области Андрей Сидоров.

Источник — ТРК «Наш дом», Екатерина Воробьева
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