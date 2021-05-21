Общество

«Ростелеком» провел для пензенских старшеклассников цифровой квест

Печать

В Пензе старшеклассники двух лицеев - Губернского и современных технологий управления № 2 - приняли участие в цифровом квесте, входящем в проект «Познавательный «Ростелеком».

В финальных испытаниях ребята отвечали на вопросы из истории отрасли связи, отгадывали музыку с помощью голосового помощника «Маруся», собирали умный дом, сваривали оптическое волокно и находили по описанию фильм в видеосервисе Wink.

Победители получили дипломы и наборы цифровых гаджетов и аксессуаров. Всем 42 участникам квеста сотрудники компании вручили сертификаты на бесплатный доступ к сервису «Ростелеком. Лицей».

«Цифровой квест стал финальным мероприятием проекта «Познавательный «Ростелеком». Наши сотрудники проводили занятия для лицеистов в доступной и интересной форме. Надеюсь, что сфера телекоммуникаций увлекла многих и выпускники лицеев свяжут свою жизнь с ИТ-направлением», - прокомментировал работу со старшеклассниками директор Пензенского филиала ПАО «Ростелеком» Василий Русаков.

Своими впечатлениями поделился ученик информационно-математического класса Губернского лицея Сабит Чумаев.

«Мне очень понравилось участвовать в проекте «Познавательный «Ростелеком»: я не пропустил ни одного занятия и на каждом из них благодаря сотрудникам компании открывал для себя что-то новое. Было очень интересно на уроке по кибербезопасности. Особенно запомнился мастер-класс по сварке интернет-кабеля - раньше я никогда не видел, как это делают специалисты. Спасибо за новые знания и такой захватывающий квест в финале», - рассказал старшеклассник.

Проект «Познавательный «Ростелеком», ориентированный на учеников профильных классов, стартовал в феврале. Специалисты провайдера провели семь тематических занятий. Они рассказали ребятам о профессиях будущего, инновационных сервисах и информационной безопасности. Школьники побывали на экскурсии в «Ростелекоме», посетили мастер-класс по сварке оптоволокна, устроили тест-драйв коробочных решений провайдера, а также встретились с молодыми сотрудниками компании.

0
0
0
0
 

Обсуждение новости закрыто

 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте