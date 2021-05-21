«Ростелеком» провел для пензенских старшеклассников цифровой квест

21.05.2021 | 13:51

В Пензе старшеклассники двух лицеев - Губернского и современных технологий управления № 2 - приняли участие в цифровом квесте, входящем в проект «Познавательный «Ростелеком».

В финальных испытаниях ребята отвечали на вопросы из истории отрасли связи, отгадывали музыку с помощью голосового помощника «Маруся», собирали умный дом, сваривали оптическое волокно и находили по описанию фильм в видеосервисе Wink.

Победители получили дипломы и наборы цифровых гаджетов и аксессуаров. Всем 42 участникам квеста сотрудники компании вручили сертификаты на бесплатный доступ к сервису «Ростелеком. Лицей».

«Цифровой квест стал финальным мероприятием проекта «Познавательный «Ростелеком». Наши сотрудники проводили занятия для лицеистов в доступной и интересной форме. Надеюсь, что сфера телекоммуникаций увлекла многих и выпускники лицеев свяжут свою жизнь с ИТ-направлением», - прокомментировал работу со старшеклассниками директор Пензенского филиала ПАО «Ростелеком» Василий Русаков.

Своими впечатлениями поделился ученик информационно-математического класса Губернского лицея Сабит Чумаев.

«Мне очень понравилось участвовать в проекте «Познавательный «Ростелеком»: я не пропустил ни одного занятия и на каждом из них благодаря сотрудникам компании открывал для себя что-то новое. Было очень интересно на уроке по кибербезопасности. Особенно запомнился мастер-класс по сварке интернет-кабеля - раньше я никогда не видел, как это делают специалисты. Спасибо за новые знания и такой захватывающий квест в финале», - рассказал старшеклассник.

Проект «Познавательный «Ростелеком», ориентированный на учеников профильных классов, стартовал в феврале. Специалисты провайдера провели семь тематических занятий. Они рассказали ребятам о профессиях будущего, инновационных сервисах и информационной безопасности. Школьники побывали на экскурсии в «Ростелекоме», посетили мастер-класс по сварке оптоволокна, устроили тест-драйв коробочных решений провайдера, а также встретились с молодыми сотрудниками компании.