Общество

Оставшуюся часть мозаики на улице Карпинского разбирать не будут

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Вместо носа ракеты, устремляющейся ввысь, зияет черная дыра. Жители дома № 1а на улице Карпинского бьют тревогу: старейшую мозаику Пензы разрушают на их глазах. В верхней части рисунка не хватает нескольких секций, осколки валяются на земле. Местные рассказывают, что видели рабочих, которые демонтировали огромную картину.

Панно было создано в 1972 году, сюжет посвящен 55-летию Великой Октябрьской революции. Почти 49 лет картина украшала фасад, а в 2021-м лишилась верхней части.

Главный инженер подрядной организации, которая занималась демонтажем, рассказал, что конструкция уже давно представляла опасность.

«Видели, что несколько панелей уже сильно наклонились. Естественно, мы первым делом оградили - мало ли что. Потом согласовали с управляющей компанией, заказчиком, время и дату работ, вызвали вышку», - пояснил он.

Убирают лишь часть мозаики, которая в любой момент могла рухнуть на прохожих и детей, играющих на площадке неподалеку. Но аккуратно снять куски панно не получилось, они все рассыпались.

Снимать остальные части не планируют, так как опасности они не представляют, но будут ли восстановлены уничтоженные мозаики и когда это произойдет, неизвестно.

Если присмотреться получше или просто подойти ближе, становится понятно: нарекания есть не только к верхней части изображения. Прямо у основания мозаики - огромные дыры. Это уже дело рук не рабочих, а времени, которое, как известно, беспощадно.

Источник — ТРК «Наш дом», Демид Густов
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