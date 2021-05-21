Минобр попросил не запускать воздушные шары на праздниках

21.05.2021 | 18:04

Министерство образования Пензенской области просит подведомственные учреждения отказаться от сложившейся в последние годы традиции запуска воздушных шаров в школах и детских садах во время выпускных вечеров и последних звонков.

Письма рекомендательного характера были разосланы в муниципалитеты заблаговременно. В них директоров и заведующих просят поддержать инициативу экологов и не вредить природе.

Латексные шары разлагаются в течение нескольких лет, металлизированные и фольгированные - не разлагаются вовсе, считают эксперты. Попадая в воду и почву, они засоряют и отравляют их.

Кроме того, защитники экологии отмечают, что зачастую шары оседают на деревьях, лопаются, их остатки привлекают птиц и в итоге губят их.

Если каждый выпускник отправит в небо хотя бы один шар, это нанесет ощутимый вред окружающей среде.