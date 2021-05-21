Общество

Минобр попросил не запускать воздушные шары на праздниках

Печать

Министерство образования Пензенской области просит подведомственные учреждения отказаться от сложившейся в последние годы традиции запуска воздушных шаров в школах и детских садах во время выпускных вечеров и последних звонков.

Письма рекомендательного характера были разосланы в муниципалитеты заблаговременно. В них директоров и заведующих просят поддержать инициативу экологов и не вредить природе.

Латексные шары разлагаются в течение нескольких лет, металлизированные и фольгированные - не разлагаются вовсе, считают эксперты. Попадая в воду и почву, они засоряют и отравляют их.

Кроме того, защитники экологии отмечают, что зачастую шары оседают на деревьях, лопаются, их остатки привлекают птиц и в итоге губят их.

Если каждый выпускник отправит в небо хотя бы один шар, это нанесет ощутимый вред окружающей среде.

0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте