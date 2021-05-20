Общество

В Пензе наградили победителей этапа чемпионата «Абилимпикс»

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Отборочный этап завершен, впереди - Москва. Определены лучшие из числа студентов медицинского колледжа - участников VI регионального чемпионата по профессиональному мастерству «Абилимпикс».

Ольга Кудрявцева стала лауреатом высшей степени в компетенции «Медицинский и лабораторный анализ».

«Я очень рада, просто слов нет», - отметила девушка.

«Абилимпикс» проходил с 15 по 20 мая по 24 профессиональным направлениям, новыми среди которых стали «Ландшафтный дизайн», «Декорация тортов», «Адаптивная физическая культура», «Ручная лепка из глины», «Массажист», «Пчеловод».

«В нашем колледже проходят соревнования по двум компетенциям - «Зубной техник» и «Медицинский лабораторный анализ», - рассказала преподаватель Пензенского базового медицинского колледжа Анастасия Озерова.

Победители регионального «Абилимпикса» будут рекомендованы к участию в национальном турнире, который пройдет в Москве.

«В прошлом году наши студенты завоевали две золотые награды, одну бронзовую медаль. Четыре студента стали призерами всероссийского чемпионата профессионального мастерства», - сообщил врио министра образования Пензенской области Александр Воронков.

Источник — ТРК «Наш дом», Илья Шереметьев
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